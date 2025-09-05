El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Turbinas del parque eólico marino Vineyard Wind, que Iberdrola tiene en Massachusetts. E. C.

La industria renovable se resiente del ataque de Trump a la energía verde y ya frena inversiones

El bloqueo a dos parques eólicos de Iberdrola devuelve el miedo a un sector que confiaba en crecer en Estados Unidos

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:15

El 'drill, baby, drill' (perfora, nene, perfora) que catapultó a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca ha pasado en apenas unos meses de ... consigna electoral a eje central de su política energética. Con Estados Unidos ya fuera del Acuerdo de París -el pacto climático suscrito por la práctica totalidad de países-, la Administración republicana ha virado con decisión hacia el fracking, el petróleo y el carbón, en detrimento de unas renovables contra las que libra una cruzada. La ofensiva tiene ahora en el punto de mira a Iberdrola, a la que amenaza con bloquear dos parques eólicos en Massachusetts, una maniobra que desata la alarma e introduce nuevas dosis de incertidumbre en un sector ya golpeado por la andanada arancelaria.

