La industria prepara inversiones millonarias a la espera del desbloqueo del colapso eléctrico

El muro invisible que ha ralentizado el crecimiento de la economía vasca en los últimos años empieza a agrietarse. La falta de potencia eléctrica, responsable ... de dejar en suspenso decenas de proyectos industriales y enfriar la inversión extranjera, está cerca de superarse. Aunque el desenlace no será inmediato –pues administraciones, partidos, eléctricas y el tejido productivo aún deben alinear sus intereses–, lo cierto es que el sector electrointensivo vasco ya prepara un despliegue millonario que llevaba tiempo a la espera.

El acuerdo sellado la semana pasada entre el Gobierno central y el vasco allana el camino para superar esta barrera al crecimiento, pues en los próximos cinco años Euskadi dispondrá de 5.200 megavatios adicionales de potencia. Se trata de una «inversión sin precedentes» en las redes del territorio, según subrayó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que supone un 40% más de capacidad respecto a la actual. Sin embargo, este refuerzo solo permitirá dar salida a los 117 proyectos industriales que llevan meses en espera y no abrirá, al menos por ahora, la puerta a nuevas implantaciones extranjeras.

Lakua estima que esta inyección de capacidad –el 15% de la liberada en el conjunto de España– permitirá salvar cerca de 70.000 empleos que pendían de un hilo si no se actuaba de forma urgente. Las 24 subestaciones en las que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende actuar, de las que cuatro serán de nueva construcción, supone un auténtico balón de oxígeno para un sector al límite. Las eléctricas, de hecho, ya constataron la semana pasada que el 100% de los nudos de Bizkaia y Álava están saturados, mientras en Gipuzkoa apenas queda libre un 2%.

El aumento de capacidad de conexión eléctrica no solo acelera la descarbonización, sino que evita que Euskadi quede atrapada por el corsé de unas exigencias europeas –enmarcadas dentro del 'Clean Industrial Deal'– que avanzan más rápido que las infraestructuras. La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) destaca que la imposibilidad de acceder a una toma de corriente ha golpeado con especial crudeza a las fábricas que dependen de hornos de gas, ya que las directrices comunitarias exigen sustituirlos progresivamente por una alternativa más limpia. Aunque otras grandes firmas como ArcelorMittal han podido anticiparse, la realidad es que sin un refuerzo sostenido de la red ni siquiera podrán plantearse desplegar todo su potencial inversor. Es por ello que, ante la previsión del Gobierno vasco de que el sector necesitará el doble de la potencia de la comprometida, la FVEM insta a las instituciones a «ponerse las pilas».

La crisis energética también ha hecho saltar todas las alarmas en un gigante como Sidenor. La siderúrgica admite que atraviesa una situación de auténtico «ahogamiento» que le impide tanto aumentar la producción como avanzar en sus planes de descarbonización. Advierte de que, sin un refuerzo inmediato de entre 15 y 20 megavatios, su actividad quedará estrangulada, por lo que reclama al Gobierno vasco que en el reparto priorice a los consumidores industriales que ya están operando sobre «los proyectos futuros e inciertos» como «los centros de datos, los renovables o las baterías».

En una tesitura similar se encuentra Petronor. La refinería de Muskiz dispone actualmente de 80 megavatios de potencia eléctrica, una cifra que necesita –como mínimo– duplicar para poder poner en marcha sus proyectos de gran escala en el ámbito del hidrógeno y de los combustibles sintéticos y renovables. La compañía asegura que, si esa potencia adicional llega, destinará 60 millones de euros a la descarbonización de la planta. El plan incluye la instalación de un electrolizador de 100 megavatios, una infraestructura clave que permite separar el hidrógeno del agua mediante electricidad renovable. Ese hidrógeno verde se utilizaría después como materia prima para producir combustibles limpios y reducir de forma drástica las emisiones de la planta.

Petronor también está inmerso en el hub de descarbonización del Puerto de Bilbao, donde si se abren más enchufes prevé levantar un nuevo electrolizador y una planta de combustibles sintéticos producidos a partir de agua, dióxido de carbono y energía renovable. La propia infraestructura portuaria está, además, en pleno proceso de electrificación de los muelles, que permitirán a los buques apagar sus motores auxiliares mientras están atracados y alimentarse directamente desde la red.

Alta tensión

Este refuerzo de potencia eléctrica también alcanzará a Airaldea, una zona castigada en los últimos años por cierres y despidos como los de Guardian. Una de las compañías que espera beneficiarse de la nueva capacidad es Vidrala, que reclama poder conectarse a una estación de alta tensión, lo que abriría la puerta a nuevas inversiones. Su CEO, Raúl Gómez, asegura que la firma está dispuesta a destinar más de 85 millones de euros a «instalaciones de última generación» que permitan compatibilizar el crecimiento de la demanda con los objetivos de descarbonización.

La previsión del Gobierno vasco es que también se refuerce la subestación de Jundiz, un nodo clave que alimenta al mayor parque empresarial de Euskadi y que concentra miles de empleos. En este punto estratégico operan compañías como Aratubo, especializada en tubos de acero; CIE Automotive, con una planta dedicada a la fabricación de componentes de automoción; o el centro logístico de Eroski.

Disputa política

Este aumento de la demanda, en cualquier caso, no llegará de forma inmediata. Por delante le queda un complicado trámite legislativo. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, está inmerso en una ronda de consultas con las comunidades autónomas para determinar cuánta potencia corresponde a cada una en función de sus necesidades. Aunque la intención de Moncloa es priorizar la industria, gobiernos como el aragonés ya se han levantado y exigen más enchufe para los centros de datos. Una vez acabe este complicado juego de equilibrios, el plan necesitará la aprobación del Congreso, donde la mayoría de la investidura ya no existe y cada trámite legislativo se ha convertido en un infierno para el Gobierno Sánchez.

El propio PNV –en plena batalla con EH Bildu por ver quién arranca al Gobierno más compromisos en materia energética– alertó la semana pasada en el Congreso que estas inversiones no se materializarán hasta, al menos, dentro de tres años. El grupo jeltzale reclama así adoptar medidas para el periodo de transición que llega ahora. Lo que insisten, en definitiva, es en la necesidad de acabar con la llamada «capacidad ociosa» porque ahora mismo «es como si las subestaciones tuvieran una pared llena de enchufes pero solo uno funciona». Es decir, que aunque dispongan de megavatios técnicamente habilitados para su uso, estos permanecen bloqueados por criterios de planificación.

El Gobierno central se ha comprometido a impulsar las reformas necesarias para que la industria pueda aprovechar cuanto antes toda la potencia disponible en cada punto de conexión. Se trata de medidas que ya figuraban en el decreto 'antiapagón', tumbado por el Congreso en julio, y que Moncloa vuelve a poner sobre la mesa, aunque sin concretar plazos. La industria contiene así la respiración ante un cambio legislativo que, según fuentes del sector, permitiría liberar hasta 6.000 megavatios si se acometieran las inversiones adecuadas. Justo la potencia que Euskadi necesita de manera inmediata.