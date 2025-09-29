El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno vasco y el central acordaron la semana pasada aumentar en un 40% la potencia en Euskadi Igor Aizpuru

La industria prepara inversiones millonarias a la espera del desbloqueo del colapso eléctrico

La inyección de potencia garantiza miles de empleos y un gasto récord, aunque su efecto todavía tardará en notarse

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:07

El muro invisible que ha ralentizado el crecimiento de la economía vasca en los últimos años empieza a agrietarse. La falta de potencia eléctrica, responsable ... de dejar en suspenso decenas de proyectos industriales y enfriar la inversión extranjera, está cerca de superarse. Aunque el desenlace no será inmediato –pues administraciones, partidos, eléctricas y el tejido productivo aún deben alinear sus intereses–, lo cierto es que el sector electrointensivo vasco ya prepara un despliegue millonario que llevaba tiempo a la espera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9 Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada
  10. 10

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La industria prepara inversiones millonarias a la espera del desbloqueo del colapso eléctrico

La industria prepara inversiones millonarias a la espera del desbloqueo del colapso eléctrico