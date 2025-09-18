El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el responsable de Relaciones Institucionales de Elkargi, Urko Odriozola, y el presidente de CIE Automotive, Antón Pradera. Fotos Royo

Imaz denuncia la «extorsión» europea al coche y Pradera carga contra la «hiperregulación»

El CEO de Repsol y el presidente de CIE Automotive analizaron en Donostia el futuro de la automoción duranteel Foro Finanza promovido por Elkargi

Mikel Calvo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:31

Competitividad, competitividad, competitividad». Josu Jon Imaz no necesitó rodeos para subrayar la que considera la cuestión esencial del futuro europeo. El consejero delegado de Repsol ... cargó ayer en San Sebastián contra las políticas comunitarias que, a su juicio, ponen en riesgo la base industrial en nombre de objetivos climáticos «mal diseñados». En una sala Prisma de Tabakalera de Donostia repleta de empresarios y responsables institucionales, Imaz habló de «extorsión» regulatoria de Bruselas al sector del automóvil y advirtió de que la prohibición del motor de combustión a partir de 2035 sería «catastrófica» si no se replantea. Pese a todo, el máximo responsable de la energética confió en que «no suceda», es decir, que la Comisión modifique dicha exigencia, pero agregó que «el problema es que la decisión llegue tarde».

