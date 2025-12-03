El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro de Transportes este martes en la sesión de control del Senado EFE

La idea de Puente de comprar trenes a China dispara las alarmas del sector en España

Los fabricantes alertan del peligro que supone dar entrada al gigante CRRC en un área en el que la industria europea es líder mundial

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

«Voy a ir China en unos días». Bastó esa frase deslizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el jueves pasado en la feria ... más relevante del sector ferroviario, 'Rail Live', cuando hablaba de la necesidad d comprar trenes para hacer saltar todas las alarmas del sector en España. Y es que, como ha podido confirmar EL CORREO en diferentes fuentes de fabricantes ferroviarios con activos industriales en el país, «abrir la puerta a la compra de trenes chinos es un golpe en la línea de flotación del sector y sería repetir los mismos errores que han llevado a comprometer el sector de la automoción en Europa».

