Iberia alerta a sus clientes por la filtración de datos personales tras un hackeo de su sistema La aerolínea afirma que la información a la que han tenido acceso es limitada, y no incluye las cuentas bancarias

Johana Gil Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

«A pesar de las medidas de seguridad implementadas por Iberia, hemos tenido evidencias de un acceso no autorizado a ciertos datos personales de parte de nuestros clientes, entre los cuales se podrían encontrar algunos de los suyos». Es la alerta que la aerolínea Iberia ha enviado esta semana a sus usuarios tras un hackeo de su sistema. «Recomendamos que preste atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudiera recibir, para evitar los posibles inconvenientes», indica, principalmente, a los miembros de su plataforma de fidelización.

La aerolínea española ya había denunciado el pasado domingo ante la UCO, la Agencia de Protección de Datos, e Incibe «el acceso externo no autorizado en un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero» que ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales. De hecho, el grupo de 'hackers' Everest pide 6 millones de dólares (5,18 millones de euros) para no difundir los datos afectados por el ciberataque, según ha publicado la firma de ciberseguridad HackManac en la red social X.

La compañía afirma que la información contenida en ese sistema es limitada y no es operacional, por lo que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos. Sin embargo, reconoce que se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, aunque subraya que «de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta».

La investigación interna preliminar indica que la filtración podría incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club. Pero «no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia».

«En cuanto hemos tenido conocimiento del incidente, hemos activado nuestro protocolo y procedimientos de seguridad y hemos adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para contenerlo, mitigar sus efectos y evitar que se repita en el futuro, tales como proteger el cambio de su correo electrónico en la cuenta de Iberia», subraya la comunicación de la empresa a los usuarios. A partir de esta semana se ha implantado un doble factor de autenticación para todos los afectados de manera que nadie (aparte de ellos) pueda modificar su reserva o hacer cualquier gestión a través de la APP, la web iberia.com o el call center.