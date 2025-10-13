El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola Fernando Gómez

Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica

Responderá así a Beatriz Corredor por sus insinuaciones de que instalaciones renovables de la eléctrica vasca estuvieron en el origen del apagón del 28 de abril

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:41

Iberdrola está preparando la interposición de una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, después de que esta señalara a las ... empresas, entre ellas la eléctrica vasca, como responsables del apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril. Iberdrola consideraría que las acusaciones vertidas por Corredor en su comparecencia en el Senado el pasado 11 de septiembre serían constitutivas de un delito contra el derecho al honor de la compañía presidida por Ignacio Galán.

