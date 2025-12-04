El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estación convertidora de Hunterston E.C.

Iberdrola desplegará en Reino Unido una inversión histórica de 14.000 millones

Las redes británicas se consolidan como el principal destino inversor del grupo

Félix Montero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:21

Iberdrola refuerza su apuesta por el Reino Unido, que junto a Estados Unidos se consolida como eje central de su estrategia inversora hasta 2028. La ... eléctrica acometerá un despliegue sin precedentes –el mayor de su historia– de 14.000 millones de euros en su negocio de redes, convertido en uno de los pilares estratégicos del grupo al ofrecer ingresos estables y regulados frente a la volatilidad de los precios de la electricidad.

