Iberdrola desplegará en Reino Unido una inversión histórica de 14.000 millones
Las redes británicas se consolidan como el principal destino inversor del grupo
Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:21
Iberdrola refuerza su apuesta por el Reino Unido, que junto a Estados Unidos se consolida como eje central de su estrategia inversora hasta 2028. La ... eléctrica acometerá un despliegue sin precedentes –el mayor de su historia– de 14.000 millones de euros en su negocio de redes, convertido en uno de los pilares estratégicos del grupo al ofrecer ingresos estables y regulados frente a la volatilidad de los precios de la electricidad.
El plan, que ha recibido este jueves el aval del regulador británico, será ejecutado por la filial de Iberdrola, ScottishPower, y se centrará en la construcción de nuevas interconexiones submarinas de corriente continua entre Escocia, Inglaterra y Gales. Los proyectos permitirán transportar electricidad a muy alta tensión –más de 500 kilovoltios (kV)– a lo largo de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones convertidoras.
Estas infraestructuras reforzarán la capacidad de la red británica para absorber el fuerte aumento de la demanda eléctrica, facilitarán la integración de nueva potencia renovable y contribuirán a reducir las congestiones del sistema, uno de los factores que encarecen actualmente el precio de la electricidad. El plan, señala la eléctrica en una nota de prensa, tendrá un impacto económico relevante, con una aportación estimada de 2.300 millones de euros anuales a la economía del Reino Unido y la creación de más de 12.000 empleos a lo largo de la cadena de valor.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
