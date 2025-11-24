Iberdrola lanza una opa de mil millones para consolidar el control total de su filial brasileña

Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil. La eléctrica vasca ha lanzado una opa de 1.030 millones de euros por el 16,2% de su ... filial Neoenergia, con el objetivo de alcanzar el control total de la compañía. Esta operación forma parte de su estrategia para consolidar su liderazgo en el negocio de las redes eléctricas, considerándolo un pilar clave para su expansión y crecimiento, así como para su transición hacia un modelo energético más sostenible.

Neoenergia, en la que Iberdrola desembarcó en 2000 y ha ido incrementando su participación a medida que crecía la empresa, es el grupo líder en distribución de energía en Brasil, con una cartera de 40 millones de clientes a los que abastece a través de cinco distribuidoras y 18 líneas de transporte. Su cobertura se extiende a 18 estados, y gestiona más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica, 8.000 kilómetros en líneas de transporte y 3.800 MW de capacidad de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

En línea con la estrategia global de Iberdrola, el negocio de redes domina la actividad de Neoenergia, representando el 90% de su operación. Esta apuesta llega en un momento clave, cuando la compañía liderada por Ignacio Galán ha decidido reemplazar la volatilidad de los precios de la electricidad por la seguridad de una retribución regulada en países financieramente estables, un pilar fundamental en su nuevo plan de inversiones. Esta estrategia cobra aún más relevancia al contrastar con la situación en España, donde las eléctricas se encuentran en plena disputa con la CNMC por la tasa de retribución.