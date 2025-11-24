El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Más de tres kilómetros de retenciones en La Avanzada por un accidente sentido Bilbao
Neoenergía, filial de Iberdrola en Brasil EFE

Iberdrola lanza una opa de mil millones para consolidar el control total de su filial brasileña

La eléctrica vasca refuerza su crecimiento en el negocio de redes lanzando una oferta por el 16,2% restante de Neoenergia para alcanzar el 100% del dominio de la compañía

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil. La eléctrica vasca ha lanzado una opa de 1.030 millones de euros por el 16,2% de su ... filial Neoenergia, con el objetivo de alcanzar el control total de la compañía. Esta operación forma parte de su estrategia para consolidar su liderazgo en el negocio de las redes eléctricas, considerándolo un pilar clave para su expansión y crecimiento, así como para su transición hacia un modelo energético más sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  4. 4

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  5. 5 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  8. 8

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  9. 9 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  10. 10 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberdrola lanza una opa de mil millones para consolidar el control total de su filial brasileña

Iberdrola lanza una opa de mil millones para consolidar el control total de su filial brasileña