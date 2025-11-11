Iberdrola entra en el negocio de redes eléctricas en Australia para desarrollar un proyecto de transporte

Iberdrola suma una nueva noticia positiva. La multinacional vasca, a través de Iberdrola Australia, ha sido seleccionada como socio estratégico para desarrollar el proyecto de ... transporte VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West) en Australia. Se trata de una infraestructura clave que conectará los estados de Victoria y Nueva Gales, y un proyecto esencial para «garantizar un suministro fiable en el país y contar con precios de electricidad más competitivos», ha subrayado la firma en un comunicado.

Según han destacado, con esta licitación «la compañía da otro paso decisivo en su estrategia de invertir en redes eléctricas en mercados con marcos regulatorios estables y atractivos». Bajando al detalle. VNI West consistirá en una línea de transporte de doble circuito de 240 km y 500 kV y se espera que aumente la capacidad de transferencia bidireccional hasta en 3.500 MW. El interconector «reforzará la red eléctrica australiana, apoyará la electrificación de Victoriay generará beneficios sociales y económicos para las comunidades locales», indican.

Tras un riguroso proceso de licitación, Iberdrola Australia ha sido seleccionada como la mejor opción teniendo en cuenta la trayectoria de la empresa que preside Ignacio Galán, que opera 1,4 millones de kilómetros de líneas en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y España, y cuenta con más de 57.000 MW de capacidad instalada en todo el mundo. Asimismo, Iberdola Australia es uno de los principales operadores de renovables del país, con más de 2.300 MW de capacidad de generación en funcionamiento o en construcción, una capacidad a la que quiere sumar otros 1.000 MW para 2028 gracias a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento en baterías.

Las fases del proyecto

Según ha detallado la eléctrica, durante la primera fase del proyecto Iberdrola trabajará conjuntamente con VicGrid, el nuevo organismo de planificación de la red de transporte de Victoria, para definir los elementos críticos (diseño de ingeniería, planificación financiera y técnica y estimación de costes). Iberdrola también contribuirá a reforzar la relación con las comunidades locales y los grupos de interés, y apoyará las autorizaciones esenciales en materia de medio ambiente, patrimonio cultural y normativa.

Una vez completada esta fase, Iberdrola presentará una propuesta para la ejecución del proyecto (diseño y construcción), así como para su propiedad y explotación. La fecha prevista para la finalización de la construcción es 2030. El trabajo conjunto entre Iberdrola y VicGrid «sentará las bases para que la línea VNI West avance según lo previsto, contribuyendo a la descarbonización y a la seguridad energética del país.», ha asegurado la eléctrica.