Redes eléctricas de la multinacional vasca. Iberdrola

Iberdrola entra en el negocio de redes eléctricas en Australia para desarrollar un proyecto de transporte

La compañía vasca ha sido seleccionada como socio estratégicopara una infraestructura que conectará Victoria y Nueva Gales del Sur

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

Iberdrola suma una nueva noticia positiva. La multinacional vasca, a través de Iberdrola Australia, ha sido seleccionada como socio estratégico para desarrollar el proyecto de ... transporte VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West) en Australia. Se trata de una infraestructura clave que conectará los estados de Victoria y Nueva Gales, y un proyecto esencial para «garantizar un suministro fiable en el país y contar con precios de electricidad más competitivos», ha subrayado la firma en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

