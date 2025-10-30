El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El documento se ha cerrado en la reunión extraordinaria del órgano de dirección de CNAT celebrada este jueves

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy han aprobado este jueves pedir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. Es decir, extender la vida útil tres años más respecto al plan de cierre pactado entre las titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030