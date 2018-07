Iberdrola deberá indemnizar con 17,8 millones a Petronor por un corte de suministro en 2016 Las columnas de humo provocadas por el incidente fueron visibles desde Castro. / E. C. Un cortocircuito en una subestación dejó a la refinería sin electricidad durante 12 minutos y obligó a activar una parada de emergencia MANU ALVAREZ Viernes, 27 julio 2018, 00:21

El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao acaba de emitir una sentencia en la que admite que hay una relación 'causa-efecto' entre el corte de suministro eléctrico durante doce minutos que vivió la refinería de Petronor hace ahora dos años y los importantes daños que sufrió la instalación, en la que tuvo que aplicarse una parada total de emergencia. El fallo judicial atiende prácticamente en su totalidad las reclamaciones de la compañía petrolera e impone a dos filiales de Iberdrola -Iberdrola Distribución e Iberdrola Clientes- la obligación de abonar una indemnización de 17,8 millones de euros. La compañía eléctrica ya ha anunciado su deseo de interponer un recurso ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, al entender que no hay base legal suficiente para esta decisión.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 29 de julio de 2016 y tuvieron un gran eco social, ya que la parada de emergencia de la refinería provocó unas alarmantes columnas de humo negro en las antorchas de seguridad de la instalación. Aunque esa es precisamente la señal de que los sistemas de seguridad han actuado correctamente, la estética no es precisamente tranquilizadora. Pero más allá de la alarma en el entorno urbano y su posterior reflejo en las redes sociales, el corte del suministro eléctrico a la refinería generó importantes daños. La parada de emergencia es la vía más segura ante una situación de este tipo, pero tiene consecuencias. Entre otras, que los fueles más pesados se solidifican y estropean equipos, válvulas y conductos. Así, aunque el corte de electricidad apenas duró doce minutos, la refinería no pudo iniciar su proceso de arranque hasta dos días más tarde. Incluso, casi dos meses después del incidente, en septiembre, algunos equipos aún sufrían las consecuencias derivadas de aquella interrupción del suministro.

Tras varios meses de negociaciones que finalizaron sin acuerdo, Petronor presentó una reclamación judicial contra Iberdrola. Pedía el pago de 19 millones de euros de indemnización y la sentencia ha admitido 17,8, aunque también impone a la eléctrica el pago de los intereses desde el momento en que se interpuso la demanda y el abono de la totalidad de las costas del proceso judicial. La mayor parte de esa indemnización, 16,05 millones, corresponden al «lucro cesante». Esto es, al margen de negocio que Petronor no pudo obtener al tener paradas sus instalaciones durante varios días. El resto es el importe de las reparaciones que debió acometer en la refinería y otros gastos extraordinarios, como los que se generaron por horas extras del personal o retrasos en la carga de buques.

La sentencia -la instrucción ha contado con informes de varios peritos y empresas de valoración-, considera probado que el origen fue un «cortocircuito fortuito» que se produjo en la subestación de Ortuella. Los dos circuitos de alimentación a Petronor, aunque vinculados a transformadores independientes, quedaron afectados e interrumpidos y la compañía tardó doce minutos en restablecer el suministro. Un fallo eléctrico que sobrepase los 45 segundos hace irrecuperable la actividad de forma inmediata en la refinería, lo que obligó a sus responsables a activar la parada de emergencia, que es el procedimiento que ofrece una mayor seguridad para la instalación y sus operarios, aunque tiene consecuencias nefastas en los equipos.

Habrá recurso

El juzgado ha rechazado todos los argumentos de la compañía eléctrica. Algunos de carácter legal, al argumentar que la legislación vigente permite interrupciones del suministro siempre que no se superen determinados umbrales, y que éste no lo hizo. También otros de carácter técnico, con los que Iberdrola trataba de argumentar que Petronor, de forma voluntaria, había renunciado a tener líneas eléctricas de «socorro» adicionales a las dos de que disponía; o que la alimentación podía haberse realizado desde su planta de cogeneración. Los peritos sostuvieron, sin embargo, que esta opción no era técnicamente posible.

La sentencia, adoptada en primera instancia, es ahora recurrible ante la Audiencia Provincial de Bizkaia y un portavoz de Iberdrola aseguró ayer a EL CORREO que la compañía utilizará este recurso. En opinión de sus servicios jurídicos, «la sentencia, tanto en lo que se refiere a los hechos que se declaran probados como la consecuencia jurídica derivada de los mismos, carece de la necesaria fundamentación legal. Es contraria a la realidad de los hechos y a los intereses de Iberdrola Distribución y, en consecuencia, se interpondrá el correspondiente recurso», concluyó.