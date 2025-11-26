El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La nueva sociedad cuenta con más de 700 MW asegurados y una cartera potencial de 5.000 MW. E. C.

Iberdrola se alía con Echelon para invertir más de 2.000 millones en centros de datos en España

Ambas compañías cierran su alianza estratégica y anuncian un primer proyecto en Madrid que generará 1.500 empleos

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

Iberdrola se refuerza en el negocio de los centros de datos. La eléctrica vasca ha sellado este miércoles una alianza estratégica con Echelon Data Centers ... para construir y operar estas infraestructuras a gran escala en España. Lo harán a través de 'Echelon Iberdrola Digital Infra', una joint venture que nace con unas inversiones previstas de más de 2.000 millones de euros. Culmina así una alianza que ya fue anunciada en julio, pero a la que le faltaba obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  2. 2 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberdrola se alía con Echelon para invertir más de 2.000 millones en centros de datos en España

Iberdrola se alía con Echelon para invertir más de 2.000 millones en centros de datos en España