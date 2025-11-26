Iberdrola se alía con Echelon para invertir más de 2.000 millones en centros de datos en España

Iberdrola se refuerza en el negocio de los centros de datos. La eléctrica vasca ha sellado este miércoles una alianza estratégica con Echelon Data Centers ... para construir y operar estas infraestructuras a gran escala en España. Lo harán a través de 'Echelon Iberdrola Digital Infra', una joint venture que nace con unas inversiones previstas de más de 2.000 millones de euros. Culmina así una alianza que ya fue anunciada en julio, pero a la que le faltaba obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Según ha detallado la firma que preside Ignacio Galán en un comunicado, la nueva sociedad iniciará su actividad comercial con el foco puesto en compañías tecnológicas hiperescalares y proveedores de infraestructura y servicios para inteligencia artificial, un sector «con gran potencial de crecimiento». Así, el primer proyecto de esta alianza será Madrid Sur, un complejo con una superficie de 160.000 metros cuadrados que dispondrá de 144 MW para procesamiento de datos y que ya tiene asegurada una conexión eléctrica de 230 MW. Por su parte, la joint venture cuenta con más de 700 MW asegurados y una cartera potencial de 5.000 MW.

Las previsiones que manejan ambas compañías es que este primer proyecto genere cerca de 1.500 empleos directos e indirectos, y su demanda estimada es de 1 TWh. Además, contará con una planta solar fotovoltaica y energía renovable adicional de Iberdrola para garantizar la totalidad de su consumo eléctrico.

Iberdrola contará con un 20% de la participación en esta nueva sociedad, mientras Echelon Data Centers tendrá el 80% restante. El rol de la eléctrica vasca se basará en «aportar su experiencia en generación renovable y en el desarrollo y gestión de grandes infraestructuras eléctricas». Es decir, se encargará de identificar y asegurar terrenos con buena conectividad a la red y garantizar el suministro de energía. Por su parte, la empresa con sede en Dublín asumirá los procesos de permisos, diseño, comercialización y operación.

Iberdola ha destacado que actualmente ya comercializa más de 11 TWh a empresas tecnológicas y operadores de 'data centers' en todo el mundo, lo que refuerza su posición estratégica.