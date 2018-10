Las haciendas vascas aplazan al jueves su decisión sobre el IRPF de las prestaciones de maternidad Una mujer embarazada con ecografías en 3D de su bebé. / Fotolia Tras la Sentencia del Supremo contra la normativa común, las Diputaciones deben aclarar si también anulan las retenciones actuales y si devuelven lo cobrado CARMEN LARRAKOETXEA Martes, 16 octubre 2018, 20:03

Las tres Haciendas forales y el Gobierno vasco se han dado cita para el jueves en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para debatir y dilucidar qué hacen con las retenciones del IRPF sobre las prestaciones por maternidad que abona la Seguridad Social. Tras la Sentencia del Tribunal Supremo contraria a dichas retenciones de la Ley común española, las haciendas forales vascas se encuentran ahora con la patata caliente de un pago fiscal que ya ha sido anulado por el Ministerio de Hacienda y que grava a los ingresos de las madres y padres.

Las diputaciones de Álava y Gipuzkoa se oponen, por ahora, a trasladar las implicaciones de la sentencia del Supremo argumentando que no les afecta porque en función del Concierto Económico la legislación vigente en el País Vasco son las Normas Forales y estas ni han sido recurridas, ni anuladas por resolución judicial. La única Hacienda que no se ha posicionado aún es la de Bizkaia, que señala que siguen «estudiando» la a resolución judicial.

La sentencia tiene dos implicaciones: la anulación de las retenciones de cara al presente mes y al futuro; pero también la posibilidad de que los contribuyentes reclamen al fisco por las retenciones practicadas en ejercicios anteriores y que han sido declaradas contrarias a derecho, que afectarían a los ejercicios fiscales comprendidos entre 2014 y 2017.

En dicho periodo, según el sindicato UGT en el País Vasco la Seguridad Social habría abonado 58.860 prestaciones por maternidad y paternidad y anima a los contribuyentes a solicitar las devoluciones. El sindicato recuerda que el texto de las normativas forales vascas es prácticamente igual al derogado en la ley. UGT no especifica qué cantidades económicas habría que devolver, ya que no hay una fórmula estándar, se debe analizar caso por caso, en función de los ingresos familiares.

El diputado general de Álava, Ramiro González, manifestó este martes que no tienen previsto, por ahora, realizar devoluciones, ya que en Euskadi «hay competencia plena para regular esta cuestión en las tres Juntas Generales y la normativa vasca no es la del Estado». Insistió en que la normativa foral «no ha sido recurrida, por lo que no le afecta la sentencia».

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, también recalcó este martes que la sentencia del Supremo «no afecta a la propia norma foral sino a la del IRPF», pero que de todas formas el departamento de Hacienda «está realizando ya un análisis de lo que esto pudiera suponer». Unzueta indicó que en la reunión del OCT «se estudiará» el número de personas a las que afectaría la sentencia y se decidirán «las medidas oportunas a adoptar».

En Navarra, la presidenta Uxue Barkos también insistió en que la sentencia no les afecta, pero que el Gobierno navarro ha elaborado un proyecto de ley que permitirá en 2019 deducciones fiscales «equitativas», en función de la renta, vía cuota y no exenciones en base.