En España se realizan cada día cerca de tres millones de operaciones por Bizum R. Ucero

Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos

Las diputaciones recibirán cada mes información sobre los cobros electrónicos para cruzarla con los ingresos declarados

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:13

Las haciendas vascas se preparan para dar un nuevo salto en el control de todas las transacciones económicas que ocurren en el territorio y, así, ... reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Lo harán gracias a la información mensual sobre los cobros electrónicos que reciben las empresas y los autónomos a través de Bizum, tarjetas y otros sistemas de pago. Unos datos que permitirán contrastar los ingresos declarados con los realmente recibidos.

