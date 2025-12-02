Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos

Las haciendas vascas se preparan para dar un nuevo salto en el control de todas las transacciones económicas que ocurren en el territorio y, así, ... reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Lo harán gracias a la información mensual sobre los cobros electrónicos que reciben las empresas y los autónomos a través de Bizum, tarjetas y otros sistemas de pago. Unos datos que permitirán contrastar los ingresos declarados con los realmente recibidos.

La medida se enmarca en el proceso de adaptación de las haciendas al auge de los pagos digitales, que exigen mecanismos de control cada vez más sofisticados para evitar la proliferación de la economía sumergida. La futura norma foral es, en cualquier caso, una transposición de la regulación estatal, que obligará a las entidades bancarias a informar mensualmente a la Administración de todos los cobros, independientemente de la cantidad.

Esta nueva regulación supone un importante cambio de paradigma respecto al sistema vigente hasta ahora, que solo obligaba a las entidades bancarias a comunicar de forma anual los pagos con tarjeta cuando se superaban los 3.000 euros al año. Ese umbral desaparece. La normativa que preparan las tres diputaciones forales exigirá a las entidades financieras remitir información mensual del importe facturado, «distinguiendo entre los cobros con tarjeta y los pagos vinculados a un número de teléfono móvil», según precisan fuentes de la Diputación foral de Bizkaia. La declaración incluirá también el número de operaciones, la identificación de los negocios, los medios de cobro utilizados y las cuentas de destino de los ingresos.

Las mismas fuentes subrayan que, desde el punto de vista operativo, los comercios no notarán ningún cambio, ya que será el propio banco o la plataforma de pago quien se encargue de remitir la información a Hacienda. «Se trata de un dato más que permitirá conocer de forma mensual el importe cobrado a través de estos sistemas y detectar posibles desviaciones entre los ingresos declarados y los efectivamente percibidos», explican desde la Hacienda vizcaína.

En caso de incumplimiento, las entidades obligadas a remitir la información se enfrentarán a las sanciones previstas en la Norma Foral General Tributaria, con multas que pueden alcanzar hasta el 2% del importe de las operaciones no comunicadas, con un mínimo de mil euros. Distinto es el escenario para empresas o autónomos en los que se aprecien indicios de ocultación deliberada de ingresos, supuesto en el que las sanciones pueden elevarse hasta el 150% de la cantidad defraudada.

Las administraciones trabajan para incorporar esta normativa –que implantará un modelo informativo común en los tres territorios – a sus boletines oficiales en los primeros meses del año, con el objetivo de que comience a aplicarse cuanto antes. En el caso de Bizkaia, la previsión es que la norma se apruebe en febrero, lo que permitirá que la primera presentación se realice en mayo, «respecto a la información correspondiente al mes de abril y también a la de los meses de enero a marzo», según precisan fuentes de la Diputación foral. Esto supondrá que Hacienda disponga desde entonces de información completa sobre todas las transacciones realizadas desde el inicio del año, con plena capacidad de actuación para sancionar los incumplimientos una vez recibidos los datos. Aunque Gipuzkoa y Álava todavía no han concretado el calendario definitivo de aplicación, la previsión es que lo hagan en fechas similares, ya que las tres haciendas forales mantienen como criterio prioritario la armonización normativa y el tratamiento homogéneo de la información fiscal.

La normativa –que no afecta a los particulares– contempla además el intercambio de información tanto entre las haciendas forales como con la estatal. Aunque los datos los presenten las entidades financieras ante su administración de referencia, estos se compartirán con el resto de agencias tributarias para que cada una disponga de la información de sus contribuyentes, con independencia de dónde se haya declarado.