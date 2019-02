Hacienda descarta la subida de becas y la eliminación del copago farmacéutico en esta legislatura La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EP La ministra Montero explica que el Gobierno es «responsable» con las medidas de gasto que se aprueben estas semanas por real decreto que no se puedan sostener con nuevos ingresos EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 26 febrero 2019, 11:07

La ministra de Hacienda confirma que el Gobierno no parará de trabajar hasta el último día y ha explicado que «de aquí a las elecciones» todos los Consejos de Ministros «van a estar cargados de medidas que mejoren el día a día de las personas». En un desayuno informativo organizado por Europa Press, María Jesús Montero ha abierto la puerta a aprobar la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades, aunque «no para este viernes».

El objetivo es que las autonomías «puedan elaborar sus presupuestos» para aumentar el gasto en materias transferidas como Educación, Sanidad o Vivienda. Aunque no ha dado muchas pistas sobre lo que se puede aprobar antes de las elecciones del 28 de abril, ha dejado claro que la partida de aumento de becas y la eliminación del copago farmacéutico no podrán ir en esta legislatura porque el Gobierno es «responsable» con las medidas aprobadas por real decreto que suponen un aumento del gasto porque no tiene nuevos ingresos que las puedan sostener sin Presupuestos Generales del Estado.

Además, la ministra ha confirmado que los reales decreto que apruebe el Consejo de Ministros de aquí al final de la legislatura pueden ser refrendados por al diputación permanente porque se hayan disuelto las Cortes, «lo permite el reglamento de la Cámara», ha dicho Montero. «Lo justificamos en reales decretos porque son medidas de extraordinaria necesidad», ha explicado.