De Guindos destaca una mejora de la economía en la UE en el final de año

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre la situación económica que atraviesa Europa. A pesar ... de la desaceleración industrial que está lastrando las exportaciones vascas e impactando con dureza en la automoción, el número dos de la autoridad monetaria europea ha asegurado que la economía «se está comportando mejor de lo esperado» en el Viejo Continente.

Un mensaje que ha lanzado este viernes en Bilbao en un acto de la asociación de antiguos alumnos de la Deusto Business School en el que ha señalado también que los precios se están comportando bien en la zona euro asentándose en el entorno del 2%. Se trata de una inflación que permite anticipar que los tipos de interés están en un nivel «adecuado» y por ello augura estabilidad en esa senda tras ocho bajadas desde el 4% al 2% actual.

Así, pues, reacción económica y precios estables. Son los dos argumentos con los que el que fuera ministro de Economía del Gobierno de España mira con más esperanza al horizonte económico de la que había antes de que se alcanzara el acuerdo arancelario con Estados Unidos el pasado verano con una tasa comercial del 15%. Una mejora que el BCE ratificará en su revisión de las previsiones prevista para diciembre y que el vicepresidente ha señalado que irá en la línea de lo hecho esta semana por la Comisión Europea.

Pero De Guindos ha alertado también de una serie de riesgos y elementos que pueden entorpecer la economía. El primero es el cierre del acuerdo arancelario entre EE UU y China. Y es que, ha explicado el número dos del regulador bancario, si el comercio chino encuentra dificultades para entrar en Estados Unidos, buscará una salida para sus productos en Europa.

Eso sí, ha señalado que, «sin ver una burbuja como las de las '.com'», sí percibe una gran concentración del crecimiento sobre el sector digital y lo que se conoce como 'los siete magníicos', es decir, los Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon... Son compañías con unas valoraciones muy altas y expuestas a una corrección.

La defensa «prioridad existencial»

Además, ha señalado que el comportamiento del consumo privado en la zona euro no acaba de despegar. «La tasa de ahorro crece más que antes de la covid», lo que evidencia que las familias «tienen un temor a la evolución de la geopolítica y la deuda de los países, que podría provocar una subida de impuestos».

La deuda pública, con países como Francia con una escalada grave, es uno de los retos que se deben afrontar de modo inmediato. A juicio de De Guindos esta tarea se va a agravar porque «Europa debe afrontar una inversión en Defensa después de que Estados Unidos deje de apoyar en esta línea como venía haciendo». Subir del 3% al 5% del PIB en inversión en este sector supondrá tensiones fiscales.

Un esfuerzo que llega, además, en un momento de «mucha inestabilidad política», lo que dificulta el diseño y ejecuciones de «presupuestos estables y sostenidos». «La defensa en Europa es la prioridad existencial», ha explicado al relatar la preocupación con la que los Veintisiete viven el momento actual con el frente de Ucrania y la evolución de Rusia.

Sobre la vivienda, ha reclamado la necesidad de generar oferta para responder a la elevada demanda que tiene España actualmente y que está provocando una subida de precios. En este sentido, ha reconocido que mientras se construyen nuevos hogares hay que movilizar los que ya hay. Para ello ha defendido la importancia del alquiler, «pero hay una regulación actual que no lo favorece». En este sentido ha explicado que hay en la política «buenas intenciones, pero muchas veces el camino del infierno está lleno de buenas intenciones». Una reflexión que lanzado cuestionando las políticas de control sobre los precios que retraen un aumento de la oferta.

Riesgo de una bancarización de los fondos de inversión

En cuanto al sistema financiero, ha destacado la buena salud de la banca en Europa. Sus rentabilidades por activos han alcanzado un 14% cuando antes del covid estaban en el 4%. Es una dinámica que ha permitido un aumento de valor importante y que ha hecho que los bancos alcance en las bolsas el valor de sus libros.

Pero, en este punto, De Guindos ha llamado la atención por la creciente relación entre fondos de inversión, que destinan capital a empresas -el 'private equity'-, y la banca tradicional. Para el vicepresidente del BCE supone un riesgo creciente que este capital «sea un cliente importante de los bancos» y que utilicen esa financiación para sus compras y salidas en las empresas.

De Guindos ha insistido en que esas operaciones, que cada vez se hacen más con deuda de los bancos, se sostienen muchas veces en las expectativas de valor que se da a las compañías que se adquieren. Una situación que puede hacer complicada la operación de salida o venta por la exigencia de un elevado precio, lo que podría impactar en los balances de la banca.