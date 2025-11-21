El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente El mal tiempo provoca varios accidentes en las carreteras vizcaínas: problemas en el Txorierri, Rontegi, La Avanzada...
Luis de Guindos durante su intervención en Alumni Deusto Business Mireya López

De Guindos destaca una mejora de la economía en la UE en el final de año

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) anticipa estabilidad en los tipos de interés, pero alerta de las tensiones en deuda pública y critica una «regulación que no favorece el alquiler de vivienda»

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:10

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre la situación económica que atraviesa Europa. A pesar ... de la desaceleración industrial que está lastrando las exportaciones vascas e impactando con dureza en la automoción, el número dos de la autoridad monetaria europea ha asegurado que la economía «se está comportando mejor de lo esperado» en el Viejo Continente.

