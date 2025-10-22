El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Garate

El Guggenheim de la innovación gastronómica

Asier Alea presentó en el B-Venture la nueva meca del conocimiento en torno a la cocina

Jorge Murcia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:09

Comenta

Oficialmente se llama GOe (Gastronomy Open Ecosystem), pero al ideólogo de esta nueva criatura le gusta referirse a él como «el Guggenheim de la innovación gastronómica». Asier Alea presentó en el B-Venture la nueva meca del conocimiento en torno a la cocina. Un futurista edificio levantado por el arquitecto danés Bjarke Ingels en el donostiarra barrio de Gros.

El GOe, inaugurado el lunes con todo el boato institucional, sintetiza en un mismo espacio los tres ingredientes que conforman la universidad vasca de la gastronomía, el Basque Culinary Center (BCC). En primer lugar, la formación, materializada en una facultad, «que siempre va a ser el corazón de la bestia». Después, un centro tecnológico «que recogiera el conocimiento culinario en lo sensorial». Por último, un área de eventos, «porque muchas veces la parte 'soft' es la más importante». Y con todo ello construir «el reverso del Guggenheim. Ya existía uno en Nueva York y de allí se extendió al mundo empezando por un sitio que tuvo la audacia de creer en él como fue Bilbao».

El emprendedor vizcaíno recordó cómo hace cuatro años utilizó B-Venture para hablar «de una idea, un concepto, por un motivo: el GOe va más allá del ámbito de la alimentación y la gastronomía. Intentar trasladar el espíritu de los que crecimos con el Guggenheim a otro proyecto».

Con esa idea acudió al estudio de uno de los mejores arquitectos de mundo –también habló con otros cuatro–, como es Bjarke Ingels, «que no me habría recibido si hubiese llegado de otro lugar del mundo. Tenía la credibilidad de nuestro ecosistema, de la gastronomía, y del relato del Guggenheim». El resto es historia. Historia de un éxito.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  5. 5 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  6. 6

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  7. 7

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
  8. 8 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  9. 9 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  10. 10

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Guggenheim de la innovación gastronómica

El Guggenheim de la innovación gastronómica