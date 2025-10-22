El Guggenheim de la innovación gastronómica Asier Alea presentó en el B-Venture la nueva meca del conocimiento en torno a la cocina

Oficialmente se llama GOe (Gastronomy Open Ecosystem), pero al ideólogo de esta nueva criatura le gusta referirse a él como «el Guggenheim de la innovación gastronómica». Asier Alea presentó en el B-Venture la nueva meca del conocimiento en torno a la cocina. Un futurista edificio levantado por el arquitecto danés Bjarke Ingels en el donostiarra barrio de Gros.

El GOe, inaugurado el lunes con todo el boato institucional, sintetiza en un mismo espacio los tres ingredientes que conforman la universidad vasca de la gastronomía, el Basque Culinary Center (BCC). En primer lugar, la formación, materializada en una facultad, «que siempre va a ser el corazón de la bestia». Después, un centro tecnológico «que recogiera el conocimiento culinario en lo sensorial». Por último, un área de eventos, «porque muchas veces la parte 'soft' es la más importante». Y con todo ello construir «el reverso del Guggenheim. Ya existía uno en Nueva York y de allí se extendió al mundo empezando por un sitio que tuvo la audacia de creer en él como fue Bilbao».

El emprendedor vizcaíno recordó cómo hace cuatro años utilizó B-Venture para hablar «de una idea, un concepto, por un motivo: el GOe va más allá del ámbito de la alimentación y la gastronomía. Intentar trasladar el espíritu de los que crecimos con el Guggenheim a otro proyecto».

Con esa idea acudió al estudio de uno de los mejores arquitectos de mundo –también habló con otros cuatro–, como es Bjarke Ingels, «que no me habría recibido si hubiese llegado de otro lugar del mundo. Tenía la credibilidad de nuestro ecosistema, de la gastronomía, y del relato del Guggenheim». El resto es historia. Historia de un éxito.