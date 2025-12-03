El grupo vasco Algeposa se 'divorcia' de Noatum pero mantienen su sociedad en el Puerto de Bilbao La empresa de María Luisa Guibert y la corporación de la emiratí AD Ports deshacen sua alianza de 2018 y se reparten las terminales

La compañía guipuzcoana Algeposa, liderada por María Luis Guibert, y el grupo portuario Noatum, propiedad de la corporación marítima emiratí AD Ports Group, han dedicido poner fin a la alianza que firmaron en 2018 y repartirse las terminales portuarias que comparten desde entonces. Como excepción, mantienen la sociedad conjunta Servicios Logísticos Portuarios (S. L. P.) que tienen en el Puerto de Bilbao, en la que también participa el Grupo Boluda y que se dedica a la logística portuaria de mercancía general. También conservan una reciente adjudicación en una terminal polivalente en el Puerto de Sagunto.

Pero rompen sus lazos en otras dársenas. Así, Algeposa, que nació en el Puerto de Pasaia y ahí siempre ha operado en solitario, asumen las participaciones minoritarias de Noatum en los puertos de Asturias y Huelva. A la contra, ha vendido al grupo propiedad de los emiratíes sus posiciones en Sagunto, Castellón y Tarragona.

Este 'divorcio' amistoso busca «reforzar el peso de cada entidad en sus principales puertos y áreas de interés». Tras la firma, María Luisa Guibert ha señalado que «se abre una nueva etapa para nuestra empresa. La travesía recorrida desde 2018 con Noatum ha sido muy satisfactoria, sin embargo, creíamos que había llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en las actividades que han formado parte del corazón de la empresa desde su fundación».

Este movimiento se produce después de que a principios de año otro de los grandes operadores del Puerto de Bilbao, el grupo vasco Bergé, vendiese un 51% de su filial logística y portuaria al gigante danés A. P. Moller Capital, dueño de la naviera Maersk. Este acuerdo se enmarca en una tendencia creciente por la que las empresas familiares ceden terreno a las grandes multinacionales del sector. En el caso de Algeposa, sin embargo, el cambio es al revés, al separarse de Noatum para replegarse en sus terminales principales.

