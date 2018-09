Grupo Argraf, una empresa de etiqueta La planta de la compañía en Oion, a pleno rendimiento. / Grupo Argraf La compañía con sede en Oion 'viste' más de 2.500 millones de envases al año entre botellas de vino y recipientes de conservas JUAN CARLOS BERDONCES Viernes, 28 septiembre 2018, 14:27

Rioja Alavesa se adentra ya estos días en la vendimia, el momento más importante del año para una comarca que vive de sus vinos, del enoturismo y de la industria vinculada al negocio vitivinícola. Porque además de las bodegas, hay otro tipo de empresas que trabajan para el sector. Entre ellas está el grupo Argraf, con sede en Oion, el municipio más grande de Rioja Alavesa con alrededor de 3.500 habitantes. Se dedica a la impresión de etiquetas y 'viste' más de 2.500 millones de envases al año entre botellas de vino y recipientes de conservas.

La compañía, con la tercera generación al mando, da empleo a más de 140 trabajadores y es líder en España en el etiquetado del vino. Su apuesta por el desarrollo industrial quedó de manifiesto hace un año con la inversión de un millón de euros en su primera máquina digital de bobina. Y ahora también vuelve a tomar la iniciativa con la organización del primer encuentro de diseñadores gráficos, los días 3 y 4 de octubre. Argraf quiere dar a conocer que igual que los artesanos de etiquetas «hacen maravillas», en la planta de Oion no ponen límites, invirtiendo en nueva tecnología para «estar siempre a la última» con el fin de que diseño e impresión vayan de la mano. Porque la primera impresión es lo que cuenta.

Bien lo saben en la empresa riojanoalavesa, pionera cuando introdujo hace más de treinta años los sistemas informáticos y digitales en el sector. «Entonces nadie los tenía», recuerda el gerente, Alberto Torroba. Aquel paso supuso un «gran esfuerzo de investigación» porque «la maquinaria y el software necesarios estaban todavía en pañales».

La máxima de Argraf es demostrar su capacidad para trasladar a la etiqueta cualquier visión del diseñador. «Con nuestra experiencia somos capaces de plasmar en la etiqueta las complejidades técnicas que se presentan en los diseños», explica Torroba, quien advierte que «es importante que desde el momento de la concepción, el diseñador sea consciente de los procesos que va a implicar la posterior fabricación».

En un año que no está siendo especialmente bueno desde el punto de vista de las ventas de vino -en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja registran una caída del 7% en lo que va de ejercicio, en comparación con el mismo periodo de 2017-, las empresas vinculadas a este sector también se ven afectadas. La caída de la comercialización implica de rebote menos ventas de cajas, botellas, cápsulas, corchos o etiquetas. «Estamos incidiendo en la mejora de procesos y el control de costes, intentando minimizar el impacto. No es fácil trasladar el aumento de los costes a los clientes», reconoce el gerente de Argraf. Y menos si el año no está resultando fácil.

La vendimia que ahora arranca se prevé que sea mejor que la anterior desde el punto de vista de la cantidad. De hecho, con 350 millones de kilos de uva recogidos en 2017 -83 millones en la comarca de Rioja Alavesa- fue la cosecha más escasa en cuanto a volumen desde 2002, según los datos del Consejo Regulador de la DOC Rioja.