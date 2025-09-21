El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eroski es la firma que más supermercados ha estrenado desde 2023, con un total de catorce aperturas. El Correo

Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados

Las marcas inauguran 40 tiendas en dos años, pese a la baja rentabilidad y a que los consumidores son muy sensibles a los precios

Gonzalo Ruiz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:33

Las calles vascas son testigo, desde hace tiempo, de la ola expansionista que las principales cadenas de distribución están llevando a cabo. Aperturas incesantes que ... escenifican la batalla que libran en el territorio, en el que el verdadero premio es la supervivencia en un sector especialmente competitivo y donde las rentabilidades se mueven entre el 1% y el 3%. Un bajo rédito que fuerza a las cadenas a multiplicar sus locales para ganar volumen como sea, en un periodo en el que el consumidor mantiene un gran control sobre su gasto y se muestra sensible a los precios a raíz de factores como la invasión rusa en Ucrania y los picos inflacionistas desatados a posteriori. Un hecho que a su vez está obligando a las empresas a repensar sus estrategias con el claro objetivo de rebajar sus precios y así captar un mayor volumen.

