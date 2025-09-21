Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados

Las calles vascas son testigo, desde hace tiempo, de la ola expansionista que las principales cadenas de distribución están llevando a cabo. Aperturas incesantes que ... escenifican la batalla que libran en el territorio, en el que el verdadero premio es la supervivencia en un sector especialmente competitivo y donde las rentabilidades se mueven entre el 1% y el 3%. Un bajo rédito que fuerza a las cadenas a multiplicar sus locales para ganar volumen como sea, en un periodo en el que el consumidor mantiene un gran control sobre su gasto y se muestra sensible a los precios a raíz de factores como la invasión rusa en Ucrania y los picos inflacionistas desatados a posteriori. Un hecho que a su vez está obligando a las empresas a repensar sus estrategias con el claro objetivo de rebajar sus precios y así captar un mayor volumen.

Se trata de una partida en la que cada marca juega con cartas diferentes, aunque todas tienen como prioridad la expansión física. En el caso de Eroski, claro dominador con una cuota cercana al 36% -según sus datos-, ya cuenta con 300 establecimientos tras haber abierto catorce desde 2023, un 4,9% más. Una de las claves para retener este liderazgo pasa por la administración de establecimientos franquiciados -operados por un emprendedor que paga el derecho a utilizar la marca, el modelo de negocio y la logística de una empresa matriz- y por la apuesta por productos frescos y locales. Por otra parte, ante la presión de los precios de otras marcas, Eroski se está viendo forzada a destinar una gran inversión a descuentos y promociones, un apartado en el que solamente en 2024 invirtieron más de 50 millones.

Una estrategia similar mantiene el Grupo Uvesco (BM), que desde 2023 ha abierto trece nuevos supermercados, un 7,5% que deja la cifra en 186, consolidándose como la segunda cadena más grande del territorio con una cuota entre el 15% y el 20%. Invirtieron 33 millones en el último año en vales-descuento para ayudar a rebajar el precio de la cesta y su propuesta también brinda un peso destacado a los productos frescos y locales. Las dos cadenas mantienen su liderazgo regional, pero no son ajenas a la realidad y en los últimos tiempos están realizando una clara apuesta por desarrollar su marca blanca, que es, precisamente, una de las armas principales con las que luchan sus perseguidores.

Es el caso de Mercadona, líder indiscutible a nivel nacional con un 27,3% de cuota, aunque lejos de Eroski y BM por su tardía llegada al mercado vasco en 2014. La cadena de Juan Roig sigue creciendo y alcanza ya los 33 establecimientos con dos aperturas desde 2023. Ahora acumulan el 9,6% de la superficie comercial de Euskadi, según Inforetail, y su propuesta se centra, entre otras cosas, en mantener la invariabilidad de sus precios y, sobre todo, en una gran inversión por trabajar en sus marcas blancas (Hacendado, Deliplus…). Según los últimos datos, el 45,7% de los productos que venden son de sus propias marcas. Otra gran apuesta es la de su sección de comida preparada, que está triunfando gracias a las necesidades actuales de los consumidores que buscan una mezcla de conveniencia y precios.

El empuje alemán

Mientras tanto, el gigante de distribución francés Carrefour no pasa por sus mejores momentos. Según los datos de Worldpanel, es la segunda cadena con mayor cuota en España, un 9%, aunque ha caído en un punto desde el año pasado. Un descenso que se debe mayoritariamente a la crisis de los hipermercados, formato donde la francesa lidera. Ante esta situación, a finales del año pasado intentó -sin éxito- la adquisición del Grupo Uvesco.

Pero si hay dos cadenas que están redoblando su apuesta en Euskadi en estos momentos son las alemanas Lidl y Aldi, cuya red en el territorio ha crecido un 10,3% y un 40%, respectivamente, hasta los 32 y 21 establecimientos. En el caso de Aldi, 9 de cada 10 productos vendidos son de marca blanca, que es la «clave del modelo», según explica Luis Camarero, responsable de expansión de la zona norte de la cadena. Asimismo, explica que «en un entorno de alta competitividad, estamos ofreciendo un surtido de calidad al mejor precio posible, gracias a nuestro modelo de descuento» y el futuro pasa ahora por seguir expandiendo su red.