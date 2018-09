GPONdoctor, señal de que va bien B-Venture Esta 'startup' desarrolla tecnología para comprobar la calidad de la conexión de la fibra óptica doméstica IRATXE BERNAL Domingo, 23 septiembre 2018, 01:51

Los que no somos nativos digitales aún recordamos lo que era esperar a que nuestro ordenador conectado a esa cosa un tanto esotérica llamada Internet cargara una foto. Casi veíamos aparecer el contenido píxel a píxel. Hoy, en cambio, es cuestión de un nada e incluso podemos disfrutar de contenidos audiovisuales de calidad sin tener que descargarlos en nuestro propio equipo. Click y listo. Lanzados al ciberespacio sin paradas técnicas. Al menos, mientras la conexión sea buena.

Pero no siempre lo es. No lo era con la línea telefónica de cobre; no lo era con el ADSL, el verdadero impulsor de Internet; y no es tampoco con la fibra óptica, que las operadoras se apresuran a meter en nuestras casas porque con ella nos pueden ofrecer otros servicios, como la televisión en 'streaming'. Entre ambos extremos de la línea puede haber incidencias que resten calidad a la conexión y de ellas muchas veces lo único que se sabe es eso, que están; su presencia se deduce del deterioro de la señal sin que se pueda determinar dónde se producen o a qué se deben.

Es en ese punto donde se conectan María Alejandro, Roberto Trueba y Enrique Areizaga, fundadores de GPONdoctor, una 'startup' bilbaína que desarrolla soluciones para controlar todos los elementos involucrados en la comunicación a través de una red de fibra -generalmente, aparatos encargados por la operadora a distintos fabricantes- e identificar todas las desviaciones de la señal frente al funcionamiento óptimo.

Ellos trabajaban en la división de telecomunicaciones de Tecnalia y ya eran expertos en los problemas más comunes de las redes de fibra para conexiones domésticas cuando llegó un propuesta de la empresa zaragozana Telnet. Sabían que Movistar quería dar con una herramienta que le permitiera detectar problemas de interoperabilidad entre aparatos de distintos proveedores pero ellos no podían realizar la investigación solos, y menos aún sin saber si, en caso de desarrollar alguna solución, ésta sería finalmente comprada por la operadora.

En Tecnalia aceptaron la propuesta a riesgo compartido y comenzaron a trabajar en un analizador GPON, siglas inglesas de Red Óptica Pasiva con Capacidad Gigabit. Es decir, un dispositivo que controlara el funcionamiento de todos los aparatos que dividen la señal entre la centralita de la operadora telefónica y el dispositivo que se coloca en nuestra casa pero que no amplían ni modifican la señal, únicamente la redistribuyen.

El resultado fue un analizador que permite trasladar en tiempo real a un único interfaz toda la información sobre el funcionamiento cada aparato conectado a la red y logra el reconocimiento de Hauwei. Es decir, una solución que podía ir mucho más allá de las necesidades de un operador concreto que y, por tanto, tenía recorrido comercial, lo que suponía su salida del centro tecnológico. Ahí, en 2106, es donde los responsables del proyecto, deciden crear una empresa que continúe con su desarrollo y que aúne además servicios de consultoría.

En cifras GPONdoctor Tecnología para la validación de los dispositivos integrados en la red de fibra 136.000 capital social de esta 'startup' nacida en el seno del centro tecnológico Tecnalia 600.000 euros facturaron a lo largo del pasado ejercicio 400.000 buscan financiación para seguir con el desarrollo, lograr la patente y empezar a fabricar ellos mismos

Después de ampliar catálogo de analizadores, el siguiente paso de GPONdoctor es lograr la financiación necesaria para patentar la tecnología y empezar a fabricar ellos mismos, motivo por el que acudirán los días 16 y 17 a B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, Telefónica, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.