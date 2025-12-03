El Gobierno vasco subirá «cuanto antes» el sueldo a los funcionarios

Félix Montero Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:19 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que regula la subida salarial de los empleados públicos para el periodo 2025-2028, con un incremento ... acumulado del 11%. El acuerdo, alcanzado con los sindicatos UGT y CSIF –mientras CC OO aún valora su adhesión–, fija una subida del 2,5% para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El texto prevé, además, un incremento adicional del 1,5% a partir del 1 de enero de 2026, de modo que los salarios de los funcionarios experimentarán un aumento cercano al 4% en apenas unas semanas.

El acuerdo –que aún deberá convalidarse en un Congreso donde cada votación se ha convertido en un auténtico test de estrés– también se aplica a los empleados públicos dependientes del Gobierno vasco. Desde la consejería de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno señalan que el Ejecutivo autonómico quiere introducir «lo antes posible» los cambios normativos necesarios para que los funcionarios perciban el incremento salarial «cuanto antes» en sus nóminas. Antes de ello, no obstante, deben cumplirse varios trámites. En primer lugar, el Gobierno central tiene que trasladar oficialmente las nuevas tablas salariales a las comunidades autónomas, un proceso que puede demorarse algunos días. Una vez recibidas, Lakua procederá a recalcular las nóminas y deberá aprobar el ajuste en el Consejo de Gobierno, que se reúne cada martes. El incremento será efectivo cuando el acuerdo se publique en el Boletín Oficial del País Vasco.

