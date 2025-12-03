El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maria Ubarretxe,a consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno E.C.

El Gobierno vasco subirá «cuanto antes» el sueldo a los funcionarios

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:19

Comenta

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que regula la subida salarial de los empleados públicos para el periodo 2025-2028, con un incremento ... acumulado del 11%. El acuerdo, alcanzado con los sindicatos UGT y CSIF –mientras CC OO aún valora su adhesión–, fija una subida del 2,5% para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El texto prevé, además, un incremento adicional del 1,5% a partir del 1 de enero de 2026, de modo que los salarios de los funcionarios experimentarán un aumento cercano al 4% en apenas unas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  2. 2

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  3. 3 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  6. 6 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  7. 7

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  8. 8 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  9. 9 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  10. 10 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco subirá «cuanto antes» el sueldo a los funcionarios

El Gobierno vasco subirá «cuanto antes» el sueldo a los funcionarios