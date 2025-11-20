El Gobierno vasco respalda a Eroski y participa en su refinanciación

La nueva refinanciación de deuda de Eroski no solo logra una prolongación de los vencimientos hasta 2031 y un importante abaratamiento de más de 25 ... millones, sino que además concreta la incorporación del Gobierno vasco en su estructura financiera .Se trata de una vía en la que la compañía venía trabajando con el Ejecutivo desde hace tiempo, tal y como adelantó en exclusiva EL CORREO.

De este modo, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) -la herramienta del Ejecutivo para gestionar préstamos y participaciones en empresas- formará parte del nuevo 'pool' bancario que presta 370 millones a Eroski. El Gobierno vasco se incorpora así a una estructura en la que ya estaba -y continúa- haciéndolo el Estado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El peso del préstamos sindicado, que vence en 2031, lo comparten entidades vascas como Laboral Kutxa y Kutxabank, que ya entraron en 2023. Ahora, además, se han sumado BBVA, Santander, Caixabank, Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobank, Intesa Sanpaolo y Deutsche Bank.

Con este movimiento, Eroski demuestra la recuperación de la confianza de la banca tradicional que había traspasado sus préstamos a fondos y agentes oportunistas en 2019, fue el caso de BBVA, Santander y Caixabank. La compañía dirigida por Rosa Carabel, además de estos 370 millones con la banca y una línea de crédito de otros 80, ha completado la reestructuración de su deuda con la colocación de 500 millones de bonos corporativos en el mercado de inversores de Luxemburgo. Es el grueso de su financiación con el que amortiza su emisión anterior, realizada en 2023 también por 500 millones, y mejorando de modo muy importante sus condiciones.

El estreno de Eroski en el mercado de deuda hace dos años supuso pagar un elevado precio para ganarse la confianza de los inversores. Esos 500 millones se colocaron a un elevado tipo de interés del 10,62%, lo que generaba unos costes financieros de más de 53 millones. Ahora, el nuevo bono ha sido colocado a la mitad de precio, un 5,75%, lo que rebaja en más de 24 millones el coste anual de sus intereses. Las condiciones son con un vencimiento también en 2031 y con retribución a los inversores semestral.

Amortizaciones de las subordinadas

La generación de ingresos y el flujo de capital obtenido con la operación ha llevado a Eroski ha anunciar la amortización adelantada de sus Obligaciones Subordinadas (OSES). Son 209 millones que adeuda a varios pequeños inversores, trabajadores, familiares y clientes, que se acogieron a una quita en 2016 tras la crisis de la 'deuda perpetua'. Un fenómeno que se generó cuando la cooperativa ofreció invertir a particulares entre 2002 y 2006 en la cooperativa. La crisis financiera de 2008 colapsó la herramienta y Eroski tuvo que hacer frente a la imposibilidad de devolver las inversiones en el plazo y términos convenidos.

Con todos los recursos obtenidos mediante estas operaciones, Eroski resetea también los créditos bancarios que tenía hasta ahora y que se suscribieron en 2023 por 112 millones. Una situación que le permite a la cooperativa avanzar en la normalización de deuda y que tenía como principal objetivo para este año, la de rebajar sus intereses. Tal y como ha explicado la consejera delegada de la compañía, Rosa Carabel, «esta operación consolida una estructura más sencilla, que refuerza nuestra solvencia y mejora el coste de la deuda».

Culmina así un complicadísimo camino que durante más de 15 años ha tenido que afrontar la marca líder de la distribución alimentaria en Euskadi.

Nueva etapa

Y es que, tras la crisis financiera de 2008, su pasivo amenazó a su futuro con más de 3.500 millones de deuda en 2009, un endeudamiento que alcanzó hasta 10 veces ebitda. Tras varias operaciones financieras, la venta del 50% de su negocio de Caprabo y casi todos los activos inmobiliarios del grupo, Eroski ha logrado mantener una operativa con la que defender su posición de cuota de mercado en la zona norte (Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña y Baleares) en el entorno del 12,7%, así como el liderazgo vasco con un 35,9%.

Eso sí, la expansión se ha visto reducida fuera de esas delimitaciones. Y la cantidad de metros cuadrados de superficie de venta es una de las claves para el sector, que necesita mucho volumen para generar ganancias en las sinergias de gestión y ante los estrechos márgenes de rentabilidad que está ofreciendo el retail.

Por ello, como ha reconocido Carabel, «se afronta esta nueva etapa con la tranquilidad que otorgan los resultados obtenidos, el reconocimiento de los mercados y la fortaleza de un modelo económico y social orientado al desarrollo sostenible y a la estabilidad a largo plazo».

La compañía había centrado en el aspecto financiero la prioridad de su plan estratégico hasta 2026. Ahora, el punto de mira está en seguir creciendo fuera de la zona norte. La compañía destinó en 2024 año 80 millones a 60 aperturas, más otros 55 millones para actualizaciones haciendo una inversión total de 135 millones, la mayor en 20 años. En este 2025 ha lanzado 71 nuevas tiendas