El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Importantes retenciones en el Txorierri y en el corredor del Cadagua por dos accidentes
La CEO de Eroski, Rosa Carabel EFE

El Gobierno vasco respalda a Eroski y participa en su refinanciación

El Instituto Vasco de Finanzas forma parte del 'pool' bancario que aporta 370 millones y que se suman a los 500 en bonos recién colocados en la reestructuración de la deuda de la cooperativa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

La nueva refinanciación de deuda de Eroski no solo logra una prolongación de los vencimientos hasta 2031 y un importante abaratamiento de más de 25 ... millones, sino que además concreta la incorporación del Gobierno vasco en su estructura financiera .Se trata de una vía en la que la compañía venía trabajando con el Ejecutivo desde hace tiempo, tal y como adelantó en exclusiva EL CORREO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  3. 3 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  6. 6 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  9. 9 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  10. 10

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco respalda a Eroski y participa en su refinanciación

El Gobierno vasco respalda a Eroski y participa en su refinanciación