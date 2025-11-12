El Gobierno vasco respalda a los directivos de BM en la compra de la firma Pai Partners, el fondo propietario de los supermercados, valora en la oferta el respeto al arraigo y el respaldo institucional que conlleva

La oferta por el grupo Uvesco que se ha organizado en torno a la figura del consejero delegado de la firma, Ángel Jareño, y que cuenta con el apoyo del fondo Indar de Kutxabank; del vehículo inversor de la Fundación Artizarra, Stellum; y del fondo Iveready de Josep María Echarri recibió ayer el respaldo del Gobierno vasco. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, consideró «positiva» la operación y anunció la disposición de su Ejecutivo para «ayudar en lo que sea». Para el responsable de las arcas públicas vascas, este tipo de movimientos «son positivos» porque afectan a una empresa «arraigada aquí, con la sede y miles de empleos».

Es precisamente el respaldo institucional en Euskadi, donde los supermercados BMson los segundos por cuota de mercado y emplean a más de 4.000 personas, uno de los factores determinantes de la oferta de los directivos. Así lo señalan fuentes del mercado conocedoras de las negociaciones a ELCORREO y que apuntan que PaiPartners, el fondo que tiene el 70% de los supermercados BM, valora en esta propuesta el factor 'arraigo', además de los cerca de 730 millones que pone encima de la mesa. Pai Partners es el fondo inversor francés que tiene el 70% del grupo Uvesco, propietario de la tiendas BM. Sus responsables esperan la propuesta para antes de final de mes. Jareño ha sido el artífice de la alternativa al lograr el grueso de la financiación a cargo de deuda sobre la compañía.

Los contactos se han mantenido sin régimen de exclusividad, lo que abre las opciones de Pai Partners a explorar otras vías, aunque el fondo es consciente de la importancia de contar con el apoyo institucional en Euskadi.

El pasado año, los propietarios de BM mantuvieron contactos con Carrefour que mostró interés en realizar una oferta por el grupo Uvesco por 800 millones, aunque la posibilidad finalmente decayó por la incapacidad de la firma gala de sostener el precio.

Fondo Indartuz

El Ejecutivo, en cualquier caso, ya empieza a traducir en normas concretas la batería de herramientas con las que pretende activar el engranaje financiero capaz de asegurar el arraigo de las empresas en Euskadi. Si el mes pasado activó el Plan Industrial, ayer dio luz verde al fondo Indartuz, dotado con 65 millones de euros este año y que se elevará a los 400 antes de que acabe la década. Nace con la misión de traccionar la inversión empresarial y dirigirla hacia proyectos con capacidad de adaptación a a los nuevos desafíos industriales, tecnológicos y energéticos.

El consejero D'Anjou, definió esta nueva herramienta como «un instrumento moderno y flexible que principalmente invertirá a través de vehículos de gestión privada». Es decir, que funcionará como un acelerador de la inversión, diseñado para acompañar a las empresas en las distintas fases de su desarrollo, desde la consolidación hasta su crecimiento internacional, con el foco puesto en las transiciones «digital y verde» que, de acorde con las directrices europeas, definirán la próxima década. También contará con con instrumentos de deuda flexible que permitirán a las compañías «expandirse internacionalmente sin diluir su participación accionarial».