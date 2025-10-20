El Gobierno vasco rechazará mañana la iniciativa de ELA y LAB para que Euskadi fije su propio salario mínimo

El Gobierno vasco rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA y LAB, y respaldada por 138.495 firmas, para modificar la ley y ... que Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo, por encima del estatal (1.184 euros en 14 pagas). El Consejo de Gobierno aprobará hoy su criterio en contra y el PNV ha adelantado en cierto modo la posición al advertir en una nota que la única herramienta para lograr este objetivo es la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, a los que emplaza a dialogar. Pero está vía está atascada y no tiene ningún viso de desbloquearse.

La vía lanzada por ELA y LAB –junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxealde– consiste en aprobar una iniciativa en el Parlamento vasco y arrancar el compromiso de los partidos para impulsar otra en el Congreso con objeto de modificar el Estatuto de los Trabajadores y lograr que Euskadi tenga esa competencia, ahora exclusiva del Estado. En concreto, lo que se pide en la ILP es facultar a las comunidades autónomas que así lo soliciten a fijar en su territorio un Salario Mínimo Interprofesional superior al establecido a nivel estatal.

Ante las iniciativas de este tipo el Gobierno vasco debe obligatoriamente emitir su criterio sobre la propueta, lo cual no impedirá su debate de toma en consideración en el Parlamento vasco. Había expectación sobre si en el Ejecutivo habría consenso entre la parte del PSE y la del PNV y finalmente se ha alcanzado: se rechaza la ILP. Pero ante las duras críticas que se esperan de Bildu y de los sindicatos nacionalistas los jeltzales se han anticipado a dar sus argumentos.

El PNV arguye que está a favor de un SMI vasco mayor que el estatal pero defiende que la «única herramienta» para lograrlo es la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, dada la prevalencia de convenios negociados en Euskadi «conseguida» por ellos. También argumenta que la ILP de los sindicatos nacionalistas «queda bajo la supervisión del Estado y al albur de la voluntad de las Cortes españolas». Y recuerda que esas Cortes «son actualmente contrarias a la ILP, con el Ministerio de Trabajho al frente de la negativa».

Pero lo que exigen precisamente los sindicatos nacionalistas es que PNV y Bildu presionen en el Congreso para cambiar la ley. Este camino, señalan, permitiría que ese salario mínimo propio se aplique a todos los trabajadores vascos, incluidos los colectivos sin convenio colectivo como las empleadas del hogar.

El Gobierno vasco, sin embargo, se escuda en que ya en el Parlamento se aprobó una iniciativa para impulsar la negociación de un salario mínimo de convenio entre patronal y sindicatos. Para facilitar las conversaciones, el departamento de Trabajo, liderado por el vicelehendakari Mikel Torres, elaboró un informe en el que sugería una horquilla de entre 1.268 y 1.385 euros mensuales frente a los 1.184 vigentes en el conjunto de España.

El problema es que la negociación entre patronal y sindicatos está bloqueada. Confebask rechazó el febrero la convocatoria que le hicieron todos los sindicatos de forma unánime con el argumento de que debería llevarse a la mesa de diálogo social y negociarse junto a otras materias. Ahora ELA y LAB, que ya hicieron un segundo intento, han vuelto a la carga el exigir la negociación bajo amenaza demandar a la patronal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Como paso previo habrá un acto de conciliación este miércoles en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) al que puede que asista Confebask aunque solo para insistir en su posición.