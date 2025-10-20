El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno vasco rechazará mañana la iniciativa de ELA y LAB para que Euskadi fije su propio salario mínimo

El PNV defiende que la única vía para lograr un SMI propio es la negociación colectiva frente a la ILP que ha recabado más de 138.000 firmas

Ana Barandiaran

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:40

El Gobierno vasco rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA y LAB, y respaldada por 138.495 firmas, para modificar la ley y ... que Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo, por encima del estatal (1.184 euros en 14 pagas). El Consejo de Gobierno aprobará hoy su criterio en contra y el PNV ha adelantado en cierto modo la posición al advertir en una nota que la única herramienta para lograr este objetivo es la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, a los que emplaza a dialogar. Pero está vía está atascada y no tiene ningún viso de desbloquearse.

