El Gobierno vasco rechaza la petición de igualar las pensiones más bajas al SMI

La demanda de los pensionistas de establecer un complemento que garantice que las prestaciones más bajas se igualen al menos al Salario Mínimo Interprofesional en ... Euskadi ha encontrado una barrera en el Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha manifestado este martes su rechazo a tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el colectivo, que reunió más de 145.000 firmas de apoyo, al considerar que la propuesta «no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social». Eso no quita que la petición vaya a llegar al pleno, donde previsiblemente se encontrará con el voto contrario del equipo de PNV y PSE.

«Uno de los principales motivos del posicionamiento del Gobierno vasco es que la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema», han alegado desde el departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Según han recordado, desde 2008 Euskadi dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura renta mínimas dignas y que contempla además medidas específicas para los pensionistas.

Se trata de una cobertura que ya fue reforzada hace tres años cuando se garantizó que estas cuantías quedaran fijadas por encima de los umbrales de pobreza europeos y reconociendo a los pensionistas como colectivo prioritario. «El actual sistema cuenta con medidas específicas ya que prevé complementos del 40% sobre la cuantía base, reconoce unidades de convivencia excepcionales y realiza revisiones periódicas para garantizar la adecuación de las cuantías», han recordado.

«Gasto insostenible»

Según detallan, con el sistema existente un único pensionista puede alcanzar una renta máxima garantizada de 1.080,82 euros mensuales. Además, estos ingresos pueden elevarse hasta los 1.535,91 en función del tamaño de la unidad de convivencia. Se trata de un sistema que, según han defendido desde el Gobierno vasco, evita las duplicidades y desigualdades que podrían surgir con la propuesta recogida en la ILP, donde se plantea un complemento a las pensiones de manera individualizada, ajeno a los ingresos que conforma el grupo de convivencia, y sin tener en cuenta las necesidades económicas propias. Esta situación, añaden, derivaría en «un trato preferente hacia un colectivo en detrimento de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o personas trabajadoras con bajos ingresos».

Más allá de estos argumentos, desde el Ejecutivo han recordado que por su naturaleza la medida corresponde al ámbito estatal, ya que aborda mejoras generales de pensiones mientras que la competencia del sistema vasco recae en la protección social desde la asistencia, y advierten que la aplicación de la propuesta de la ILP «supondría un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas». Aunque el Gobierno vasco ha remitido el acuerdo al Parlamento, en cumplimiento con el procedimiento fijado, recuerdan que la propuesta no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento al implicar un aumento de los créditos presupuestarios.

Esta postura supone un jarro de agua fría para el colectivo, que el pasado 18 de agosto volvió a manifestarse en favor de la ILP. Miles de personas volvieron a marchar por el centro de Bilbao, en medio de la Aste Nagusia, recordando que su iniciativa cuenta con el apoyo de EH Bildu y Sumar, y que seguían pendientes de la postura que iban a adoptar PNV y PSE. Aunque en su reunión con el lehendakari, el 17 de julio, Imanol Pradales ya les avanzó que se había encargado un informe sobre la constitucionalidad de aplicar estos complementos a las pensiones, el movimiento recordó que se trata de un documento no vinculante. «Estamos a la espera de que la petición se admita a trámite para que al menos pueda debatirse», reclamó entonces su portavoz, Jon Fano.

Según sus estimaciones, estos complementos podrían beneficiar a cerca de 100.000 vascos de los que dos tercios serían mujeres. «Los próximos meses son decisivos y ya tenemos preparadas diversas movilizaciones e iniciativas para lograr este objetivo», añadieron.