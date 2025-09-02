El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación del movimiento de pensionistas en favor de la ILP durante las fiestas de Bilbao. Manu Cecilio

El Gobierno vasco rechaza la petición de igualar las pensiones más bajas al SMI

La medida, que reunió el apoyo de 145.000 personas, contradice «la normativa vigente, los principios de sostenibilidad, la equidad y la coherencia del modelo vasco de protección social»

Sergio Llamas

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:22

La demanda de los pensionistas de establecer un complemento que garantice que las prestaciones más bajas se igualen al menos al Salario Mínimo Interprofesional en ... Euskadi ha encontrado una barrera en el Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha manifestado este martes su rechazo a tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el colectivo, que reunió más de 145.000 firmas de apoyo, al considerar que la propuesta «no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social». Eso no quita que la petición vaya a llegar al pleno, donde previsiblemente se encontrará con el voto contrario del equipo de PNV y PSE.

