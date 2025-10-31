El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno tiene en Talgo la operación más cercana a la firma Avelino Gómez

Gobierno vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026

El Presupuesto activa el Plan de Inversiones con herramientas que ya cuentan con un capital que supera los 1.100 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:58

Comenta

El proyecto de Presupuestos que registró ayer el Gobierno vasco en el Parlamento para 2026 contempla la mayor inversión en empresas planteada hasta ahora por ... el Ejecutivo para un solo año. Lo que el lehendakari Imanol Pradales ha enarbolado como una de las señas de identidad de la legislatura, la recuperación del vigor industrial en Euskadi y poner coto a la pérdida de arraigo de compañías estratégicas, se traduce así en números: Ocho operaciones y un total de 400 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gobierno vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026

Gobierno vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026