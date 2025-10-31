Gobierno vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026

El proyecto de Presupuestos que registró ayer el Gobierno vasco en el Parlamento para 2026 contempla la mayor inversión en empresas planteada hasta ahora por ... el Ejecutivo para un solo año. Lo que el lehendakari Imanol Pradales ha enarbolado como una de las señas de identidad de la legislatura, la recuperación del vigor industrial en Euskadi y poner coto a la pérdida de arraigo de compañías estratégicas, se traduce así en números: Ocho operaciones y un total de 400 millones.

Así se recoge en la memoria presupuestaria que acompaña a dos de las herramientas clave para esta política, los fondos Finkatuz e Indartuz. Ambos dependen del Instituto Vasco de Finanzas anclado en del departamento de Hacienda del consejero Noël d'Anjou y son gestionados de modo conjunto con el área del consejero de Industria, Mikel Jauregi.

El Presupuesto contempla una dotación para Finkatuz de 350 millones que eleva su patrimonio hasta los 663. Mientras que a Indartuz, de reciente creación, se le dota con otros 435 millones dejando su balance en un total de 500. Así, ambas figuras suman un capital de 1.163 millones, de los que 190 ya están invertidos. Es con el capital sobrante con el que el Ejecutivo concreta en su proyecto presupuestario esas ocho operaciones con un ticket medio de inversión de 50 millones cada una.

Cualquier ley presupuestaria, sobre todo en los capítulos de inversión, tiene un componente de declaración de intenciones y propuesta de objetivos que, luego, habrá que intentar cumplir. Pero el volumen de las cifras sí determina una voluntad que trata de pasar de las musas al teatro concretándose en cifras medibles.

Finkatuz se creó en la anterior legislatura y el lehendakari Iñigo Urkullu cerró su mandato habiéndole insuflado 300 millones que sirvieron para reunir las participaciones del Ejecutivo en CAF (3%) y Kaiku (7%), adquirir el 6% de ITP Aero por 65 millones e invertir 15 millones en el Grupo Arania. Con las partidas del Presupuesto para 2026, Finkatuz tendrá un capital disponible de 486 millones con los que cerrar al menos cuatro operaciones. La primera ya está diseñada y podría rematarse antes de final de año, Talgo. El Ejecutivo ha comprometido 45 millones para acompañar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y a las fundaciones BBK y Vital en esa aventura.

La función de Finkatuz es tomar participaciones en grandes empresas vascas que vertebren un sector y sean palanca de empleo e industria auxiliar. En ese ámbito podría entrar Aernnova, que atraviesa un cambio en la estructura de mando y cuyo socio de referencia es también un fondo de inversión. El grupo Uvesco es otra empresa por la que el Gobierno vasco se ha mostrado preocupado ante una posible venta. El Ejecutivo confía cerrar cuatro operaciones de este tipo por un total de 200 millones este año.

La otra herramienta, Indartuz, es de reciente creación y más que la entrada con vocación estable en el accionariado de grandes tractores industriales, busca ser un socio financiero para empresas vascas que tratan de dar un salto en crecimiento a través de compras, en digitalización o transformación. Una opción con más capacidad de fuego que la banca comercial y que sea alternativa a los fondos de inversión. Indartuz tendrá disponibles casi 400 millones de los que el Gobierno prevé emplear el próximo año 200 millones en otras cuatro operaciones.

Más del 10% del PIB vasco

La inyección de capital para inversiones se inauguró este año con la Alianza Financiera Vasca y mil millones a cargo de un endeudamiento aprobado por el Parlamento vasco en mayo. Ahora, el Presupuesto plantea otros 935 millones para seguir la guía del Plan de Inversiones. Se trata de activar 4.000 millones a lo largo de la legislatura para movilizar con agentes financieros vascos un total de 12.000 millones. Un capital que representa más del 10% de todo el PIB anual de Euskadi.