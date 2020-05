El Gobierno vasco prevé un descalabro económico este año y una intensa recuperación en 2021 Arcelor Mittal en Sestao ha cerrado esta semana tras acabar los pedidos que tenía. / Reuters El PIB descendería un 3,6% y la tasa de desempleo puede alcanzar el 11,4% MANU ALVAREZ Bilbao Actualizado a 12/05/2020 14:01

El esfuerzo de argumentación y de influencia política del Gobierno vasco para mantener al menos una actividad mínima en la industria vasca tiene una justificación lógica. El Ejecutivo prevé un auténtico hundimiento de la economía este año y una recuperación intensa en 2021 que, pese a ser vigorosa, no conseguiría paliar el daño que se va a generar en 2020. Tendremos que esperar al menos hasta 2022 para volver a la casilla de salida. En resumen, aumento acelerado del desempleo en los próximos meses, caída no menos intensa de los ingresos públicos por la vía de impuestos, frente a un aumento también importante del gasto público para atender los gastos sanitarios directos generados por la pandemia del coronavirus y también las ayudas a los ciudadanos y pymes. El consejero de Hacienda del Ejecutivo vasco, Pedro Azpiazu, ha reconocido que las previsiones apuntan a un hundimiento del PIB vasco este año del 3,6%, para afrontar 2021 con un marcado optimismo que permitiría entonces un crecimiento del 2,6%. La tasa de desempleo, que debía cerrar este año en torno al 9% se disparará al 11,4%. Un panorama casi desolador.

Estas previsiones, ha advertido el consejero, están hechas en medio de una enorme dificultad para adivinar lo que va a suceder. Incluso, ha anticipado que están realizadas bajo el supuesto de que el confinamiento de la población dura un mes, algo que ya se da como seguro que se va a superar.

Pongamos esas cifras en contexto. Esa brusca caída de la economía para este año que ha dibujado el consejero Azpiazu sólo es comparable con lo que sucedió en 2009, el peor año de la pasada crisis económica, cuando se registró un descenso del 3,8% en el PIB. Pero, en realidad, será aún peor. ¿La razón? Es como si entonces cayésemos al patio de nuestro bloque de viviendas desde el segundo piso. Ahora caeremos a la misma velocidad, pero el problema es que ya vivíamos en la tercera planta. El destrozo corporal será mayor.

En términos monetarios Euskadi generará unos 3.300 millones menos de riqueza que en 2019. Para ubicar también esa cifra, baste decir que es, aproximadamente, casi la cuarta parte del Presupuesto total del Gobierno vasco para este año. Y ojo, no son ingresos que se pierden. Es mucho peor. Es valor que se deja de producir después de transformar materias primas o generar servicios inmateriales: renta anual que obtienen empresas y ciudadanos.

Este año se perderían unos 17.000 empleos en términos de contabilidad –en la práctica muchos más en la 'vida real'- para elevar la tasa de desempleo hasta el 11,4%. A finales de 2021 y tras la recuperación volveríamos a una situación similar a la que teníamos antes de la pandemia y de la declaración del Estado de alarma, para situarnos en una tasa de paro del 9,6%. El consumo privado se deprimiría un 4,4%, la inversión una tasa similar, mientras que por el lado de la actividad de los sectores la industria sufriría un varapalo considerable: reducción de generación de riqueza del 3,9%. La factura no sólo la pagarán ciudadanos y empresas, también la Administración que vería reducida su capacidad de recaudar impuestos en un 5,4%. Justo cuando más dinero va a necesitar la Administración pública.

Pese a todo, Pedro Azpiazu se ha mostrado convencido de que el Gobierno vasco podrá superar esta dura prueba sin generar otro descalabro adicional, el de su Presupuesto y solvencia de cara al futuro. Así, ha indicado que esperan superar la complicada situación sin recurrir a un endeudamiento extraordinario, más allá de los 858 millones que se habían consignado en las cuentas de este año. Y ello gracias a la utilización de remanentes –partidas no gastadas en 2019- y también de una reasignación de gastos de todos los departamentos, para aplazar aquellos programas que no sean urgentes y atender los gastos extraordinarios que sí lo sean. Azpiazu tampoco ha descartado que el Gobierno vasco opte por incrementar su endeudamiento si es necesario.

El viceconsejero de Economía, Alberto Alberdi, ha llamado la atención sobre las consecuencias del parón económico y también en torno a la necesidad de evaluar las posibilidades mantener la actividad y hacerlo compatible con la fase reducción de la pandemia. Un escenario en el que ha recordado que no hay una fórmula mágica, “porque no siempre las medidas severas han generado los mejores resultados. Ahí está el caso de Corea del Sur”. Por su parte, el director de Economía, Jordi Campás, ha resaltado que hay una parte del consumo de los hogares que no se va a recuperar nunca, pero también que existe un “consumo embalsado”. Esto es, una demanda que ahora no puede convertirse en realidad pero que lo hará en el futuro, de ahí que las estimaciones de demanda para 2021 sean las equivalentes a las de una fase de expansión acelerada de la economía.