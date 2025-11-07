El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Andrade

Gobierno vasco y PNV sacan pecho por la operación

Reivindican que es un hito para el arraigo de la industria

Ana Barandiaran

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:56

PNV y Gobierno vasco no han tardado en sacar pecho este viernes por el cierre de la toma de control de Talgo, que se ... ha convertido en todo un símbolo de su política industrial para afianzar las empresas en Euskadi. «Es un gran ejemplo de nuestra apuesta por la industria y el arraigo; una empresa estratégica en términos de investigación y desarrollo a nivel europeo», ha señalado el líder jeltzale, Aitor Esteban, en su cuenta de X. «Es un hito muy importante que despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año», ha señalado el consejero de Industria, Mikel Jauregi.

