Gobierno vasco y PNV sacan pecho por la operación

PNV y Gobierno vasco no han tardado en sacar pecho este viernes por el cierre de la toma de control de Talgo, que se ... ha convertido en todo un símbolo de su política industrial para afianzar las empresas en Euskadi. «Es un gran ejemplo de nuestra apuesta por la industria y el arraigo; una empresa estratégica en términos de investigación y desarrollo a nivel europeo», ha señalado el líder jeltzale, Aitor Esteban, en su cuenta de X. «Es un hito muy importante que despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año», ha señalado el consejero de Industria, Mikel Jauregi.

Los dos habían insistido en los últimos días en que la investigación abierta por la Audiencia Nacional al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, no debía interferir en la operación Talgo, en la que también hay aportación del Gobierno central a través de la Sepi, aparte de la del Ejecutivo autonómico y otras instituciones vascas. Esteban fue el primero en pronunciarse tras conocerse el expediente judicial por la venta de acero a una empresa armamentística israelí sin presuntamente haber realizado los trámites necesarios para los productos de doble uso civil y militar. Pidió «no prejuzgar» a Jainaga y reclamó que se mantenga el calendario previsto para la toma de control del fabricante ferroviario.

En la misma línea, el consejero Jauregi expresó ayer mismo su respaldo al liderazgo del empresario en la compra de Talgo en una entrevista en la que también anticipó su previsión de que la operación se cerrase esta semana y los últimos flecos antes de Santo Tomás. Así ha sido. «Seguimos con el calendario establecido y el siguiente paso será la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas, que se convocará en breve para que a mediados de diciembre se apruebe la nueva estructura de financiación. Será en ese momento, antes de Navidad, cuando se cierre la operación definitivamente», ha señalado hoy.

El cierre de filas denota una fuerte confianza en Jainaga, que ha sido clave en todo el proceso. Jainaga ha recibido un enorme respaldo político en esta operación, determinante para su éxito. El Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital entran con él en la compra del 29,7% al fondo Trilantic pero además también aportan financiación para facilitar la renegociación de su deuda que ha tenido que realizar Talgo con sus bancos. En total hay 75 millones de la parte vasca y otros 75 de la Sepi.

Para el Gobierno vasco Talgo es el modelo para guiar la política con la que arraigar las empresas en Euskadi, un esquema de colaboración público privada con el que pretende movilizar 4.000 millones.