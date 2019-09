El Gobierno vasco pide más margen para el gasto público ante la desaceleración El viceconsejero Alberto Alberdi con el presidente de Elkargi, Josu Sánchez / Luis Ángel Gómez El viceconsejero Alberdi reclama flexibilidad a Europa y advierte que se necesitan políticas fiscales de estímulo ANA BARANDIARAN Bilbao Martes, 24 septiembre 2019, 12:49

El Gobierno vasco ha reclamado que se flexibilicen las normas de gasto tanto a escala europea como, dentro de España, a nivel autonómico para poder implantar políticas de estímulo ante la desaceleración de la economía global por la elevada incertidumbre. Así lo ha expresado el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos del Gobierno vasco, Alberto Alberdi, durante la inauguración de un foro de Elkargi que ha reunido en el Palacio Euskalduna a más de 1.100 directivos de empresas.

Alberdi ha repasado las cifras que sitúan a Euskadi como la comunidad más cumplidora en disciplina fiscal del conjunto nacional, una posición privilegiada que avalaría su petición de más margen de gasto público. Ha recordado que ya hace dos años que se acabó con el déficit y se empezaron a cosechar superávits (0,35% del PIB en junio), mientras que su nivel de deuda «cerrará el año por debajo del 13%». «Vamos a cumplir así la legislación de estabilidad que fija esa horquilla dentro del 60% para el conjunto de las administraciones públicas. Por cierto, ninguna otra administración está en condiciones de conseguirlo», ha afirmado.

Pese a esta saneada situación, Euskadi tiene que respetar la regla del gasto que le impide aumentarlo más del 2,7% en el año y ese es el corsé para el que el Gobierno vasco pide más aire. También exige que a escala europea se reconsidere «todo el marco de estabilidad» y, dado que va a llevar su tiempo, Alberdi aconseja «flexibilizar ya el actual pacto de estabilidad» que establece los límites de déficit y deuda. Pide, asimismo, un instrumento europeo de estabilización de suficiente tamaño por si las cosas se ponen más feas.

Porque, en línea con otros expertos que han participado en el foro, el viceconsejero piensa que son necesarias políticas fiscales de estímulo ante el agotamiento de la política monetaria. «Al que tiene un martillo todo le parecen clavos; pero esto no da más de sí», ha advertido en relación al BCE, pese a reconocer que Draghi ha hecho una buena gestión desde 2012. No obstante, ha añadido, los bancos centrales no pueden impulsar ya el crecimiento y ni siquiera han logrado estabilizar la inflación.

Por tanto, ha añadido, es necesario combinar varias herramientas, incluida la fiscal. Lo que hay que afrontar, ha explicado, es una «depresión deflacionista» en Europa, agravada además por la existencia de «matarifes de la expansión», en clara referencia a Trump o a Johnson aunque sin nombrarlos. Con todo, ha señalado, hay que «huir del fatalismo» porque el crecimiento es fuerte en Euskadi y va acompañado de mejoras en la productividad.

El presidente de Elkargi, Josu Sánchez, ha puesto el foco en España y advertido de que a inestabilidad política se agrava con los deberes por hacer. Ha señalado que en su caso es «necesario controlar el aumento del gasto y los déficit», que podrían colocar al país en una situación delicada en un escenario de crisis internacional». También ha apuntado la urgencia de realizar reformas estructurales para baja el paro y revisar el sistema educativo.

Por su parte, el director de Economía de AFI-Analistas Financieros, Gonzalo García, ha incidido también en que la «política monetaria del BCE ha tocado hueso» y vaticinado que «los tipos de interés se van a mantener en cero durante muchos años». Por eso, ha apostillado, es necesario tomar medidas fiscales. Ha recordado que Alemania está al borde de la recesión por su vinculación al automóvil y también la amenaza del Brexit, aunque su apuesta es que no habrá una salida sin acuerdo porque ni Johnson está dispuesto a soportar su coste. Respecto a España, ha dicho que «puede bajar puntualmente su crecimiento al 1,5%-1,8%», pero no cree que se vaya a situar por debajo de esas tasas.