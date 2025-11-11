El Gobierno vasco lanza el fondo Indartuz y abre una nueva etapa de colaboración público-privada

Euskadi empieza a traducir en normas y estructuras concretas la batería de herramientas con las que pretende activar el engranaje financiero capaz de capear los ... nubarrones negros que se ciernen sobre la economía global. Subida a la ola de la autonomía estratégica que impulsa la Unión Europea –una reacción inevitable ante la espiral autodestructiva de Estados Unidos–, el Gobierno Vasco aprobó el mes pasado su Plan Industrial, la hoja de ruta diseñada para blindar el tejido productivo frente a los vaivenes del exterior y atraer cantidades históricas de capital privado. Este martes ha dado luz verde al fondo Indartuz, dotado con 65 millones de euros, que nace con la misión de traccionar esa inversión empresarial y dirigirla hacia proyectos con capacidad de adaptación a a los nuevos desafíos industriales, tecnológicos y energéticos.

El objetivo de esta nueva política económica, elevada a la primera carpeta de prioridades del Ejecutivo, es corregir los déficits estructurales que Euskadi arrastra desde hace años, con una preocupante falta de inversión privada y una capacidad financiera limitada para atraer nuevos proyectos. Indartuz nace en este contexto con la vocación de convertir al sector público en un socio activo del privado, capaz de compartir riesgo, orientar capital y catalizar inversiones transformadoras. El fondo parte con 65 millones de euros para este ejercicio, una dotación que ascenderá hasta los 400 millones antes de que termine la década.

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha definido esta nueva herramienta como «un instrumento moderno y flexible que principalmente invertirá a través de vehículos de gestión privada». Es decir, que funcionará como un acelerador de la inversión, diseñado para acompañar a las empresas en las distintas fases de su desarrollo, desde la consolidación hasta su crecimiento internacional, con el foco puesto en las transiciones «digital y verde» que, de acorde con las directrices europeas, definirán la próxima década.

La nueva herramienta es, en definitiva, un fondo de fondos. Un instrumento diseñado no solo para tomar participaciones en empresas, sino también para canalizar recursos a través de otros fondos de capital riesgo, multiplicando así su alcance y capacidad de impacto. Con este esquema, se abre la puerta a que las compañías que integran la Alianza Financiera Vasca –entidades financieras, sus fundaciones y las EPSV– puedan coinvertir en firmas vascas.