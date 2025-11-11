El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou E.C.

El Gobierno vasco lanza el fondo Indartuz y abre una nueva etapa de colaboración público-privada

El nuevo instrumento financiero nace con 65 millones con el objetivo de «adaptarse a los requerimientos de grandes inversiones transformadoras»

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

Euskadi empieza a traducir en normas y estructuras concretas la batería de herramientas con las que pretende activar el engranaje financiero capaz de capear los ... nubarrones negros que se ciernen sobre la economía global. Subida a la ola de la autonomía estratégica que impulsa la Unión Europea –una reacción inevitable ante la espiral autodestructiva de Estados Unidos–, el Gobierno Vasco aprobó el mes pasado su Plan Industrial, la hoja de ruta diseñada para blindar el tejido productivo frente a los vaivenes del exterior y atraer cantidades históricas de capital privado. Este martes ha dado luz verde al fondo Indartuz, dotado con 65 millones de euros, que nace con la misión de traccionar esa inversión empresarial y dirigirla hacia proyectos con capacidad de adaptación a a los nuevos desafíos industriales, tecnológicos y energéticos.

