El Gobierno vasco insiste en que la iniciativa popular sobre un SMI propio carece de encaje legal y apela al diálogo social

La pugna por establecer un salario mínimo vasco entra en su fase más complicada. El Consejo de Gobierno ha dado este martes un portazo a ... la posibilidad de fijar un SMI propio por la vía legislativa planteada por ELA y LAB, junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxealde. La iniciativa consiste en aprobar una iniciativa en el Parlamento vasco para arrancar el compromiso de los partidos políticos de presionar en el Congreso con objeto de modificar el Estatuto de los Trabajadores y lograr que Euskadi tenga competencias para fijar el salario mínimo, ahora exclusiva del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha emitido un criterio negativo sobre la propuesta, alegando que carece de encaje legal y no cuenta con el respaldo técnico necesario. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, el socialista Mikel Torres, ha matizado que, aunque los sindicatos afirman haber reunido 138.000 firmas, el número validado oficialmente es de 10.218, ya que una vez superado el umbral mínimo de 10.000 exigido para la tramitación, el Instituto Nacional de Estadística deja de contabilizar.

Aunque el criterio negativo emitido por el Gobierno Vasco –adelantado ayer por la edición digital de EL CORREO– no impide que la ILP sea debatida en el Parlamento vasco, lo cierto es que los grupos que forman Ejecutivo –PNV y PSE-EE– disponen de mayoría suficiente para bloquear su toma en consideración. El vicelehendakari Torres ha insistido en que «la mejor fórmula» para alcanzar acuerdos en materia salarial es la negociación colectiva y ha recalcado que la creación de un SMI propio «no puede impulsarse únicamente mediante una ILP, sino que exige un amplio proceso de concertación social y política».

El Gobierno vasco devuelve así la pelota al tejado de ELA, LAB y la patronal, en un contexto de fuerte tensión. Las centrales nacionalistas acusan a Confebask de bloquear de forma sistemática cualquier intento de acuerdo sobre un salario mínimo vasco. La patronal, por su parte, sostiene que no se dan las condiciones para abordar una medida de tal calado sin tratar previamente cuestiones como el absentismo laboral, una exigencia que los sindicatos rechazan frontalmente. Ante ese bloqueo, han registrado una solicitud de conciliación para forzar a Confebask a acudir a la mesa, con el primer acto previsto para mañana. Es el primer paso para poder demandar a la patronal por negarse a negociar, en el marco de un conflicto colectivo que podría escalar en los próximos meses. Si no hay avances, advierten ELA y LAB, el escenario será el de «un otoño caliente».

El Gobierno Vasco lo fía todo a la vía de la negociación colectiva –pese a sus escasas posibilidades de prosperar en el actual contexto de bloque– y recurre al argumento jurídico de que la propuesta sindical debería formularse como una ley orgánica, al incidir en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia laboral. Una interpretación que ELA rebate de forma tajante, al sostener que los propios servicios jurídicos del Parlamento Vasco han avalado la ILP como jurídicamente válida y adecuada para su tramitación.

El vicelehendakari Torres ha advertido del riesgo que, a su juicio, supondría para la unidad de mercado la posibilidad de que Euskadi fijara un salario mínimo propiol. Abrir la puerta a esta opción mediante una modificación legislativa podría derivar en un sistema fragmentado, en el que cada comunidad autónoma adaptara el SMI a su realidad socioeconómica, con el consiguiente riesgo en algunos territorios esta cantidad baje. Este argumento coincide con la posición del Gobierno central y también con la defendida por UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, afirmó hace un mes en una entrevista en EL CORREO que un salario mínimo territorializado sería una estrategia funcional para los intereses de la patronal, al facilitar dinámicas de competencia a la baja en comunidades con menor capacidad de presión sindical.