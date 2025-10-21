El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, junto a la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxea E.C.

El Gobierno vasco insiste en que la iniciativa popular sobre un SMI propio carece de encaje legal y apela al diálogo social

El vicelehendakari segundo, Mikel Torrres, asegura que la ILP cuenta con 10.218 firmas validadas, lejos de las 138.000 que reivindican ELA y LAB

Félix Montero

Félix Montero

Vitoria

Martes, 21 de octubre 2025, 13:04

Comenta

La pugna por establecer un salario mínimo vasco entra en su fase más complicada. El Consejo de Gobierno ha dado este martes un portazo a ... la posibilidad de fijar un SMI propio por la vía legislativa planteada por ELA y LAB, junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxealde. La iniciativa consiste en aprobar una iniciativa en el Parlamento vasco para arrancar el compromiso de los partidos políticos de presionar en el Congreso con objeto de modificar el Estatuto de los Trabajadores y lograr que Euskadi tenga competencias para fijar el salario mínimo, ahora exclusiva del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha emitido un criterio negativo sobre la propuesta, alegando que carece de encaje legal y no cuenta con el respaldo técnico necesario. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, el socialista Mikel Torres, ha matizado que, aunque los sindicatos afirman haber reunido 138.000 firmas, el número validado oficialmente es de 10.218, ya que una vez superado el umbral mínimo de 10.000 exigido para la tramitación, el Instituto Nacional de Estadística deja de contabilizar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  7. 7

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  8. 8

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco insiste en que la iniciativa popular sobre un SMI propio carece de encaje legal y apela al diálogo social

El Gobierno vasco insiste en que la iniciativa popular sobre un SMI propio carece de encaje legal y apela al diálogo social