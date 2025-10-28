El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena EFE

El Gobierno vasco espera «explicaciones en breve» de Jainaga tras su imputación

El Ejecutivo desliga la causa en la Audiencia Nacional de la operación Talgo, que «sigue adelante», y pide no hacer «juicios paralelos»

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 28 de octubre 2025, 19:41

Comenta

«Son dos cosas diferentes». Así quiso ayer la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, separar la operación Talgo de la imputación por parte de ... la Audiencia Nacional del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la venta de acero a una empresa armamentística del Gobierno de Israel. Un proceso judicial que no afecta a la decisión del Ejecutivo de seguir respaldando el consorcio vasco que en las próximas semanas, salvo sorpresa, se hará con el 29,7% de Talgo y el control del fabricante de trenes. «Se trata de un proyecto de país, de arraigo industrial y de una empresa con numerosos puestos de trabajo y una apuesta de futuro de industria. Por tanto, la operación Talgo sigue adelante», zanjó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  10. 10

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco espera «explicaciones en breve» de Jainaga tras su imputación

El Gobierno vasco espera «explicaciones en breve» de Jainaga tras su imputación