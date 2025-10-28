El Gobierno vasco espera «explicaciones en breve» de Jainaga tras su imputación

«Son dos cosas diferentes». Así quiso ayer la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, separar la operación Talgo de la imputación por parte de ... la Audiencia Nacional del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la venta de acero a una empresa armamentística del Gobierno de Israel. Un proceso judicial que no afecta a la decisión del Ejecutivo de seguir respaldando el consorcio vasco que en las próximas semanas, salvo sorpresa, se hará con el 29,7% de Talgo y el control del fabricante de trenes. «Se trata de un proyecto de país, de arraigo industrial y de una empresa con numerosos puestos de trabajo y una apuesta de futuro de industria. Por tanto, la operación Talgo sigue adelante», zanjó.

Eso sí, la portavoz del Ejecutivo, que se ha asociado con Jainaga y las fundaciones bancarias BBK y Vital en esta apuesta empresarial, señaló que esperan «explicaciones en breve» del industrial vasco tras el impacto que generó el pasado viernes la noticia de su imputación, junto a otros dos directivos, en una instrucción dirigida por el juez Francisco de Jorge por los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio.

En ese mismo viernes, según explicó la portavoz del Gabinete del lehendakari Pradales, el Gobierno vasco se puso en contacto con el industrial y le solicitaron las «explicaciones oportunas». Ubarretxena anunció que, cuando lleguen, el análisis será «exigente y respetuoso». Aun así, reclamó ser «cautelosos» y pidió no «realizar juicios paralelos» porque hay que ver «qué sale del proceso», unos trámites en los que insistió en defender la presunción de inocencia del presidente de Sidenor.

El industrial está citado a declarar el próximo 12 de noviembre tras la investigación de una demanda interpuesta por una plataforma propalestina de Cataluña y en la que se acusa a Sidenor de enviar acero a la empresa IMI Systems para la fabricación de munición sin cumplimentar los debidos trámites administrativos. Se trata de la información sobre envíos de materiales que pueden tener doble uso (civil y militar) y que las empresas exportadoras en España deben comunicar al Gobierno.

La investigación, que sigue bajo secreto, establece que la compañía de Jainaga realizó envíos de aceros que requerían notificación sin tramitarla. La querella, presentada el 28 de junio, fue admitida a trámite el 1 de julio. Ese mismo día Sidenor anunció la suspensión de sus contratos con empresas israelíes, que representaban el 0,4% de sus ventas, algo más de 4,5 millones de euros.

Una operación de 155 millones

El Gobierno vasco quiere blindar la operación de Talgo separándola del proceso judicial. Pero el aterrizaje en Talgo es una operación que pivota sobre Jainaga. El presidente de Sidenor es la pieza clave para el futuro industrial del fabricante de trenes y sobre el que se ha diseñado una operación que supone un desembolso de 155 millones, que podrían elevarse hasta 172 en función de la marcha de la compañía en el futuro.

Ese dinero se aportará a razón de 45 millones por parte del presidente de Sidenor, la misma cantidad que desembolsará tanto el Gobierno vasco como la BBK. La alavesa Vital, por su parte, sumará 20 millones. El consorcio vasco adquirirá así el 29,7% de las acciones de Talgo que actualmente están en manos del fondo inversor Trilantic. La empresa tiene en Euskadi cerca de mil empleados directos y otros 5.000 inducidos en proveedores.