El Gobierno vasco eleva del 1,7% al 1,9% la previsión de crecimiento de 2026

La economía vasca se mueve en dos planos al mismo tiempo. De un lado, los avisos de enfriamiento. Las «nubes negras» otoñales a las que ... el lehendakari se refirió la semana pasada, con una Europa que pierde fuerza y unos aranceles de Trump que ya pesan sobre la industria. Del otro, un tejido productivo que –aunque acusa la desaceleración– muestra una importante capacidad de resiliencia y alimenta la confianza en que, por ahora, el convulso ciclo se está sorteando con solidez.

Es en este contexto de frágil estabilidad –o de inestabilidad contenida– en el que el Ejecutivo autonómico ha revisado esta mañana al alza las previsiones de crecimiento para el próximo año: del 1,7% del PIB al 1,9%. Un repunte que refleja una corrección interna, ya que en junio el propio Ejecutivo había recortado su estimación del 1,8% al 1,7%. El rebote, en cualquier caso, acerca a Euskadi a los niveles de España, convertida en la locomotora de la zona euro y que, según el Gobierno central, avanzará un 2,2% el próximo año.

Los servicios y el consumo de los hogares seguirán siendo los principales motores del crecimiento, impulsados por la positiva evolución del empleo, que se mantiene por encima del millón de cotizantes. El sector terciario, de hecho, avanzó un 2,8% en el segundo trimestre, espoleado por un turismo que apunta a superar por primera vez el 7% del PIB al cierre del ejercicio. La industria manufacturera, en cambio, con un crecimiento plano (0,0%), refleja la pérdida de dinamismo derivada de la ralentización de las exportaciones y se adentra en una fase de estancamiento que ya lastra al conjunto de la economía.