El Gobierno vasco elaborará un informe sobre la calidad del empleo

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco elaborará un estudio sobre el Índice de Calidad en el Empleo. La redacción de este ... documento se desarrollará en el marco de la Estrategia Vasca de Empleo. Una vez esté finalizado, su objetivo es compartir los resultados con los agentes sociales. Así lo ha trasladado el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres, tras finalizar la ronda de contactos que ha venido manteniendo desde el jueves con sindicatos y patronal.

La última cita de esta ronda de contactos -tras el rechazo de ELA y LAB a acudir a los encuentros- se ha celebrado este lunes a mediodía con Confebask. Allí, Torres también ha avanzado que convocará en los próximos meses una Mesa de Diálogo Social en la que «se llegará a acuerdos importantes en los que se está trabajando».

El consejero de Economía, que ha calificado esta ronda de «positiva», ha defendido que los encuentros han servido para abordar las principales preocupaciones laborales y económicas tanto para las centrales como para la representación empresarial. Entre otras cuestiones, se han puesto sobre la mesa asuntos como el salario mínimo que ha venido centrando las preocupaciones de los sindicatos mayoritarios y que la semana pasada protagonizó el debate del pleno en el Parlamento vasco, los trabajos de la mesa de diálogo social, la necesidad de la Formación Profesional para el empleo, la Ley de Participación Institucional y las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, unos trámites (estos últimos) que el Gobierno vasco gestiona parcialmente desde el pasado 1 de julio.

Torres, que en una entrevista concedida a EL CORREO la pasada semana ya calificó de «error» el «veto» impuesto por ELA y LAB a participar en estos encuentros, ha instalado a las centrales soberanistas a seguir manteniendo el diálogo y la negociación para afrontar los retos que se presentan al mercado de trabajo, y se ha comprometido a seguir trabajando «con quienes se quieran sumar».

Incapacidad Temporal

Como ya recogió el consejero durante la presentación de los presupuestos, el área de Economía, Trabajo y Empleo también elaborará el próximo año un estudio sobre Incapacidad Temporal en Euskadi que quiere servir para elaborar un diagnóstico «exhaustivo y equilibrado» de las bajas laborales que se producen en el territorio, y que posicionan al País Vasco entre las comunidades con mayor afección a nivel estatal. Según ha detallado el departamento, este informe se centrará en el análisis de las causas, así como en aquellos posibles factores y patrones que puedan estar afectando a esta situación, además de en la formulación de propuestas para mejorar la gestión de los casos y reforzar la prevención.

«El objetivo es conocer a fondo y de forma imparcial la situación actual para facilitar la toma de decisiones y el debate constructivo entre agentes sociales. El éxito del estudio se medirá no solo por la calidad del análisis, sino por su utilidad para generar diálogo y servir de herramienta práctica para la toma de posibles soluciones consensuadas», ha detallado Torres. Con este propósito, el vicelehendakari segundo ha puesto en valor la necesidad de apostar por el «diálogo y la cooperación» tanto desde el punto de vista de Confebask como de los sindicatos vascos. «Más que nunca es imprescindible que todas las partes se escuchen y colaboren para encontrar soluciones a los problemas que importan», ha destacado.