El Gobierno vasco elaborará un estudio sobre las bajas laborales que Euskadi lidera

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco elaborará el próximo año un estudio sobre la Incapacidad Temporal, «uno de los problemas que ... preocupan» en el territorio, como ha señalado el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres durante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos para 2026, y uno de los asuntos «sobre los cuáles debatimos actualmente». Este trabajo se sumará a otros recogidos en las cuentas para analizar los elementos estructurales y coyunturales de los ámbitos económicos en Euskadi, como la elaboración de un índice de calidad en el empleo.

El departamento que dirige Torres gestionará el próximo año 1.266,22 millones de euros, un presupuesto que crece un 3,3% respecto al año pasado y que quiere suponer «una herramienta para transformar la economía vasca, fortalecer el tejido social y empresarial y garantizar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para Euskadi». El grueso se lo lleva Lanbide. El servicio vasco de empleo recibirá 1.204 millones de los cuales 516 se destinarán a las políticas activas de empleo y otros 688 serán para las prestaciones, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Prestación Complementaria de la Vivienda (PCV). Por su parte Osalan dispondrá de 18,53 millones y el instituto vasco de estadística Eustat contará con 18,47 millones.

El estudio sobre la incapacidad temporal abordaría el llamado problema del absentismo en Euskadi, una preocupación en la que la Comunidad Autónoma vasca encabeza de manera habitual los rankings que se elaboran para toda España. Se trata, además, de un reto que la patronal vasca Confebask venía exigiendo incluir en el debate sobre un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el territorio, que viene protagonizando su principal pugna con los sindicatos. De hecho, este año el Gobierno vasco ya acometió un estudio específico en materia del SMI, que establecía como propuesta una franja de entre 1.268 y 1.385 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Las cuentas presentadas para 2026 recogen otros asuntos reseñables, como una partida de apenas 263.000 euros que el Ejecutivo autonómico destinaría a las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras. Se trata de una transferencia de competencias que el Gobierno central firmó en febrero de este año y que la administración vasca asumió el 1 de julio, en un momento de avalancha de solicitudes tras la entrada en vigor hace cinco meses del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería que viene a facilitar los requisitos. A este respecto, Torres ha anvanzado que a comienzos del próximo año realizarán un balance sobre el trabajo que ya se viene ralizando en esta materia.

Proyecto «progresista»

Torres también ha puesto en valor que el presupuesto de 2026 contempla un importante incremento en la partida destinada a subvencionar a los ayuntamientos para la elaboración de planes de empleo y desarrollo local, que pasa de 1,2 millones en 2025 a 5,4 millones de euros en 2026. Ha señalado además un refuerzo con partidas específicas al fomento del emprendimiento femenino en el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado laboral, así como la asignación de recursos para el II Plan Interdepartamental de Economía Social, proyectos de innovación como Arizmendiarrieta Social y el Economy Think Tank, o la modernización de la gestión pública a través de la digitalización, la evaluación de políticas y la colaboración con agentes sociales y económicos. «Estos presupuestos reflejan la impronta progresista del Gobierno vasco y nuestra voluntad de ampliar derechos y opoprtunidades para toda la ciudadanía», ha defendido el consejero.

En su intervención, Torres también ha recordado la creación de un observatorio de negociación colectiva, un organismo que ya anunció en julio como un instrumento de apoyo al diálogo, y que quiere proporcionar datos y análisis técnicos para ambas partes.