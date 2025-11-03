El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Torres durante la presentación de las cuentas. E. C.

El Gobierno vasco elaborará un estudio sobre las bajas laborales que Euskadi lidera

El presupuesto del área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco recoge también una partida de 263.000 euros para las autorizaciones de trabajo a las personas extranjeras

Sergio Llamas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:29

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco elaborará el próximo año un estudio sobre la Incapacidad Temporal, «uno de los problemas que ... preocupan» en el territorio, como ha señalado el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres durante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos para 2026, y uno de los asuntos «sobre los cuáles debatimos actualmente». Este trabajo se sumará a otros recogidos en las cuentas para analizar los elementos estructurales y coyunturales de los ámbitos económicos en Euskadi, como la elaboración de un índice de calidad en el empleo.

