El Gobierno vasco tiene que duplicar el personal para gestionar las nuevas inversiones industriales

«Hay dinero, pero falta gente para gestionarlo e invertirlo». Era la conclusión con la que recientemente un ejecutivo de primera línea confesaba los problemas ... que en Euskadi aquejan a varias entidades financieras que han acumulado capital, pero que acusan una falta de profesionales en sus equipos para detectar empresas en las que invertir y realizar el seguimiento correspondiente.

Es lo que ha tenido que afrontar el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), dependiente del Gobierno vasco. La entidad, enmarcada en el departamento de Hacienda y dirigida por Amaia del Villar, ha triplicado su presupuesto en solo tres años y cuenta con un patrimonio con el que el Ejecutivo quiere liderar una serie de inversiones en la industria vasca con 4.000 millones de dinero público-privado en los próximos cuatro años. A los 300 millones con los que contaban las diferentes herramientas desde la legislatura anterior se han sumado los mil obtenidos por el recurso a deuda aprobado por el Parlamento vasco y que se integran a las herramientas del IVF.

Es el capital que se reparte entre diferentes fondos como Finkatuz o Indartuz, además de los vehículos de préstamo con los que ya contaba el Gobierno. La cuestión es que para rematar operaciones como las recientes de ITP Aero, Talgo, CAF o Grupo Arania, así como las posibilidades que se analizan para el futuro con Ibermática (ahora Ayesa), Grupo Uvesco o Aernnova hacen falta jugadores. Y no sirve cualquiera, hacen falta 'delanteros con gol' porque son procesos en los que se compite con grandes fondos y con los principales operadores del mercado financiero internacional.

Nueve profesionales más

El Instituto Vasco de Finanzas ha tenido que organizar un equipo a contrarreloj para poder invertir los nuevos recursos.Tal y como ha confirmado ELCORREO con fuentes oficiales de la entidad, la plantilla se ha duplicado desde 2021, con una especial intensidad en los dos últimos años. Son nueve incorporaciones en total que elevan a 19 los trabajadores de la entidad. Entre los refuerzos hay perfiles 'junior' y 'senior', pero con experiencia en el análisis de riesgos, en banca de empresas, gestión de capital riesgo y grandes consultoras como KPMG, EY, PwC o Delitte. Según explica la propia directora general del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia delVillar, «el Gobierno ha acelerado y repotenciado la entidad, especialmente desde la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca».

Una apuesta que el lehendakari Imanol Pradales ha querido convertir en una de las banderas de la legislatura para retomar el pulso industrial en Euskadi y favorecer el arraigo de grandes empresas, así como apoyar en la financiación de las pymes en operaciones de crecimiento, internacionalización, digitalización o compra de otras compañías.

El esfuerzo se ha plasmado en el presupuesto. Así, la cantidad destinada a personal se ha reforzado en más de un millón de euros. Hace cuatro años ascendía a 576.000 y para este 2026 supera los 1,581 millones. Las mismas fuentes explican que la búsqueda de los perfiles se ha hecho sin poder recurrir a ofertas económicas que superen los salarios recogidos en el sector público, lo que ha dificultado en algunos casos los fichajes. La mayoría de las incorporaciones son de analistas de inversiones. Y es que el IVFha creado una nueva unidad de gestión de fondos y participadas que requiere la capacidad, no solo de identificar oportunidades de inversión, sino de analizar el comportamiento de las empresas.

El área legal también se ha reforzado ya que la entrada en el capital de una empresa requiere, entre otras cosas, la revisión de pactos de socios y eleva la demanda de tareas de derecho mercantil y societario.