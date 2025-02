El Gobierno vasco dice que está «más cerca de un acuerdo» sobre Talgo

Los acontecimientos se precipitan y este martes el Gobierno vasco ha confirmado el avance de las negociaciones. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha asegurado que «estamos mucho más cerca de un acuerdo de lo que estábamos el jueves de la semana pasada». Un mensaje ... que ha lanzado confiado en la oferta de Sidenor -apoyada por el propio Ejecutivo autónomo y las fundaciones bancarias BBK y Vital-, a la que considera «sólida y con alta certeza de ejecución».

Jauregi ha recordado que «la pelota está en el tejado del vendedor», en referencia al fondo Trilantic, con el que se han intensificado los contactos, «incluso durante el fin de semana». Un «roce -ha explicado Jauregi- que hace que el clima de la negociación mejore; ojalá se llegue a una conclusión feliz».

La pasada semana, el consorcio vasco mejoró su oferta elevando a 4,16 euros el precio por acción, que podría llegar hasta los 4,8 euros en función de la marcha del negocio de Talgo. La cuestión es que la oferta vasca se circunscribe al 29,7% de las acciones del fabricante de trenes, que son las que controla Trilantic. La principal alternativa, la de la polaca Pesa, anunció el sábado su disposición a lanzar una opa sobre el 100% de las acciones. También la india Jupiter analiza una acción por toda la empresa.

Hasta el 14 de febrero está abierto el plazo para recibir propuestas, pero el mensaje del Ejecutivo vasco este martes ha tenido un tono optimista que hasta ahora no había trasladado a la opinión pública En cuanto al futuro, el consejero de Industria no ha descartado, más bien todo lo contrario, estudiar posibilidades de colaboración comercial y de desarrollo de negocio tanto con Pesa como con Jupiter, pero ha recordado que eso «ahora no toca«. »Ahora toca cerrar el acuerdo con Trilantic sobre el 29,7% de las acciones».

Todo esto coincide con la dimisión de los miembros del consejo de administración de Talgo que representan a Trilantic y Torreal este mismo martes. Se trata de un movimiento estratégico que busca allanar el desarrollo de la venta de la compañía en un proceso que han abierto los propietarios principales del fabricante de trenes -Trilantic, Torreal y la familia Oriol agrupados en Pegaso-. Con plazo para recibir ofertas en su recta final, encima de la mesa está la opa anunciada por la polaca Pesa a través del fondo público PFR, la oferta del consorcio vasco liderado por Sidenor, pero también la propuesta de la india Jupiter Wagons, que trabaja en una oferta por el 100% de Talgo.