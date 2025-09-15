El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, durante una intervención en el Parlamento vasco Javier Martin

El Gobierno vasco y el central se reúnen este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico

El Ejecutivo autonómico reclama 6.000 megavatios adicionales para dar salida a las demandas de la industria

Borja Mallo
Félix Montero

Borja Mallo y Félix Montero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:11

El Gobierno central y el vasco se reunirán este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico, que bloquea la llegada de nuevos proyectos industriales ... a Euskadi. La cita llega apenas unos días después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, presentara el viernes la propuesta de planificación de la red 2026-2030, que contempla 13.590 millones de inversión para ampliar las conexiones de grandes consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  3. 3

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  4. 4 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  5. 5

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  6. 6

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  7. 7

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  8. 8

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  9. 9

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  10. 10

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco y el central se reúnen este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico

El Gobierno vasco y el central se reúnen este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico