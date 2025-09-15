El Gobierno vasco y el central se reúnen este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico

El Gobierno central y el vasco se reunirán este martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico, que bloquea la llegada de nuevos proyectos industriales ... a Euskadi. La cita llega apenas unos días después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, presentara el viernes la propuesta de planificación de la red 2026-2030, que contempla 13.590 millones de inversión para ampliar las conexiones de grandes consumidores.

El Ejecutivo autonómico lleva meses reclamando una solución urgente y cifra sus necesidades en 6.000 megavatios adicionales para dar salida a una industria que acusa el parón energético. El plan estatal plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, lo que supone multiplicar por catorce los 2 GW previstos en la planificación aún vigente.

La cita reunirá al consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Se trata de un encuentro clave para un Ejecutivo autonómico que necesita exhibir algún logro tangible ante su electorado, en un contexto marcado por la dificultad de culminar todas las transferencias pendientes antes de fin de año, tal y como el PSOE pactó con el PNV a cambio de la investidura de Sánchez.

El propio lehendakari, Imanol Pradales, advirtió la semana pasada de la urgencia de dar una salida inmediata a esta cuestión, que mantiene en suspenso cerca de un centenar de proyectos estratégicos para Euskadi, donde el 99% de la red está saturada. Lehendakaritza llegó incluso a lanzar un ultimátum a Moncloa, reclamando una solución antes del verano.