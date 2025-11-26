El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores colocando el logo de Ayesa después de que adquiriera la antigua Ibermática en 2022 Borja Luna

El Gobierno vasco busca impulsar un consorcio para apoyar a BBK en la compra de Ayesa

Mantiene contactos con otros agentes financieros vascos dada la importancia estratégica de la antigua Ibermática

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

«Para ayudar estamos siempre preparados, y lo hacemos con dinero porque solo con palabras no se puede». Así de gráfico se mostró el consejero ... de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, hace tan solo 20 días cuando fue preguntado por la disposición de su Ejecutivo para colaborar con la fundación BBK, que está en la fase final de presentación de ofertas para adquirir la división tecnológica de Ayesa, donde se integra la antigua Ibermática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  3. 3 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  6. 6

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  9. 9

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  10. 10 La violencia vicaria se cobra la vida de tres menores, entre ellos una bilbaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco busca impulsar un consorcio para apoyar a BBK en la compra de Ayesa

El Gobierno vasco busca impulsar un consorcio para apoyar a BBK en la compra de Ayesa