El Gobierno vasco busca impulsar un consorcio para apoyar a BBK en la compra de Ayesa

«Para ayudar estamos siempre preparados, y lo hacemos con dinero porque solo con palabras no se puede». Así de gráfico se mostró el consejero ... de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, hace tan solo 20 días cuando fue preguntado por la disposición de su Ejecutivo para colaborar con la fundación BBK, que está en la fase final de presentación de ofertas para adquirir la división tecnológica de Ayesa, donde se integra la antigua Ibermática.

Se trata de una operación valorada en alrededor de 500 millones y que afecta una de las joyas tecnológicas vascas con 2.000 trabajadores en Euskadi y especializada en cuestiones estratégicas de digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial o programación. Por ello, según ha confirmado ELCORREO de fuentes conocedoras de los contactos, desde el Gobierno se han intensificado las gestiones en los últimos días para tratar de aprovechar la «oportunidad», tal y como Jauregi lo calificó el pasado 6 de noviembre. El objetivo es explorar con varios agentes financieros vascos las posibilidades de formar un consorcio con el que apoyar a la fundación BBK en la oferta de compra. El modelo es el que viene propugnando el Ejecutivo desde que lanzara la operación Talgo y tras la firma de la Alianza Financiera Vasca. Es decir, recurrir al capital del Gobierno vasco, que se ha nutrido con más de mil millones para este fin y que incorporará al Presupuesto de 2026. Pero emplearlos de forma coordinada con capital privado, como el de las fundaciones bancarias, las EPSV u otros fondos de capital riesgo.

El movimiento llega en una semana clave y es que el procedimiento para la venta de Ayesa IT está en su fase final, asesorada por las entidades Houlihan Lokey y Arcano. Los seleccionados que han pasado a la fase final, en la que deben presentar las ofertas vinculantes, tiene hasta este mes para hacerlo. A ese procedimiento, tal y como confirmaron fuentes de la entidad financiera, logró acceder la fundación presidida por Xabier Sagredo. BBK cuenta, gracias a los dividendos de Kutxabank –de la que tiene el 57%–, una cartera de participadas construido sobre cotizadas como Iberdrola, CAF, Gestamp, Arteche o Vidrala. Además es uno de los actores que ha comprometido 45 millones en la operación Talgo. Su plan a diez años es elevar en 2.000 millones su cartera directa.

Dura competencia

De todos modos, es BBK la que ha accedido a este fase del procedimiento de venta y es a quién corresponde lanzar la propuesta. Es cierto, que saber que cuenta con apoyos en la financiación o socios que incorporar después a la operación es importante. Y es que enfrente hay grandes rivales. Están los grandes fondos internacionales de infraestructuras como HIG especializado en empresas medianas o Blackstone, que es el mayor gestor de activos altermantivos del mundo con más de un 1 billón de dólares. Además, según algunas fuentes, Telefónica también habría mostrado interés en la operación.

Ayesa se hizo con Ibermática en el verano de 2022. Entonces, la firma andaluza fundada por José Luis Manzanares adquirió la vasca por 160 millones. Ayesa tenía como principal socio al fondo AMCE que entró para financiar una fase de expansión en la que la compañía ha triplicado su facturación alcanzando los 800 millones. Ahora, AMCE busca vender su posición y la compañía ha salido a la venta separando la división de tecnología –en la que está la antigua Ibermática– y la de ingeniería.

Si BBK adquiriera la firma recuperaría para Euskadi la titularidad de una compañía que nació con el impulso de Kutxabank. El banco vasco tuvo que ir vendiendo su posición por las exigencias del BCE. De ahí que las otras fundaciones bancarias, Kutxa y Vital, sean los agentes que más miradas concitan en el diseño de una operación de apoyo a BBK para adquirir la empresa que cuenta con dos plantas en Zamudio (Bizkaia) yMiramon (Gipuzkoa).