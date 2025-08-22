El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fábrica de Talgo en el barrio de Las Matas, en la localidad madrileña de Las Rozas. J. P. Gandul

El Gobierno vasco aporta 26 millones al fondo que financiará Talgo

Los otros socios de Ekarpen, entre los que figuran Kutxabank y Mondragon, también deberán contribuir a la ampliación de capital

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:16

El Gobierno vasco ha autorizado una aportación de 26 millones de euros en el fondo Ekarpen, una inyección cuyo objetivo principal es financiar a Talgo ... en el marco del acuerdo público-privado para facilitar el desembarco del consorcio liderado por el industrial José Antonio Jainaga en el capital. Esta toma de control requería solventar primero la financiación de los más de 400 millones de deuda del fabricante ferroviario y para ello unieron fuerzas el Gobierno español, con 75 millones a través de la Sepi, y una alianza vasca que contribuye con un préstamo de esa misma cantidad.

