El Gobierno vasco aporta 26 millones al fondo que financiará Talgo

El Gobierno vasco ha autorizado una aportación de 26 millones de euros en el fondo Ekarpen, una inyección cuyo objetivo principal es financiar a Talgo ... en el marco del acuerdo público-privado para facilitar el desembarco del consorcio liderado por el industrial José Antonio Jainaga en el capital. Esta toma de control requería solventar primero la financiación de los más de 400 millones de deuda del fabricante ferroviario y para ello unieron fuerzas el Gobierno español, con 75 millones a través de la Sepi, y una alianza vasca que contribuye con un préstamo de esa misma cantidad.

El grueso de la parte vasca -50 millones de los citados 75- lo pone el fondo Ekarpen, en el que además del Gobierno autonómico, que tiene un 34,8%, participan Kutxabank (44,4%), las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava -con un 7%, 4,3% y 2%, respectivamente- y Mondragon Inversiones (7,4%). Pero había un problema y es que este fondo no disponía de recursos suficientes en su balance con lo que ha sido necesario habilitar de urgencia una ampliación de capital. Eso es justo lo que se está aprobando ahora.

Así, el Instituto Vasco de Finanzas, que es el brazo inversor del Gobierno vasco, acaba de autorizar esa aportación de 26 millones a Ekarpen, según recogía ayer el Boletín Oficial del País Vasco. El resto de socios del fondo tendrán que hacer lo mismo.

Sin recursos

Aunque Ekarpen solo destinará 50 millones a la financiación de Talgo -los otros 25 millones del préstamo lo suscribirán las fundaciones bancarias BBK y Vital y el propio Jainaga-, se ha decidido acometer una ampliación de capital más ambiciosa, de 75 millones, para poder abordar otras operaciones. Eso quiere decir que cada socio debe aportar en función de su porcentaje en el capital: el Gobierno vasco contribuirá con los citados 26 millones; Kutxabank con 33 millones; las diputaciones pondrán cerca de diez y Mondragon, unos 5,5.

Cabe recordar que todo este entramado solo se refiere a la financiación de Talgo. Aparte también se ha articulado un consorcio vasco para apoyar al presidente de Sidenor en la toma de control de la compañía, con la compra al fondo de inversión Trilantic de su 29,7% por 155 millones, ampliables a 182. Así, el Gobierno vasco y la BBK ponen 45 millones cada uno -lo mismo que Jainaga- mientras que la Vital contribuye con 20.

El objetivo último de esta operación que tanto apoyo público ha recibido es garantizar la viabilidad de Talgo, dificultada por la multa millonaria de Renfe, y reforzar su arraigo. La compañía se ha comprometido a trasladar su sede a Euskadi, donde tiene su planta de Rivabellosa, con más de 700 trabajadores.