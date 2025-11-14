El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El director general del Grupo SPRI, Jon Ansoleaga, durante la presentación de la iniciativa. E. C.

El Gobierno vasco abre una convocatoria para sumar proyectos transformadores a su Plan de Industria

Deberán enmarcarse en un sector estratégico, recoger un amplio contenido tecnológico, justificar su capacidad tractora y requerir una inversión público-privada que supere los 20 millones

Sergio Llamas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:14

El Plan de Industria Euskadi 2030 impulsado por el Gobierno vasco abrirá la puerta a nuevos proyectos transformadores que ayuden a revolucionar la economía vasca. ... El director general del Grupo SPRI, Jon Ansoleaga, ha presentado una convocatoria abierta este mismo viernes, y que continuará en marcha durante el próximo año, que quiere atraer nuevas candidaturas colaborativas entre actores privados y públicos que permitan abordar los retos y necesidades que van a surgir nivel industrial en materia de innovación y sostenibilidad.

