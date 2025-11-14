El Gobierno vasco abre una convocatoria para sumar proyectos transformadores a su Plan de Industria

El Plan de Industria Euskadi 2030 impulsado por el Gobierno vasco abrirá la puerta a nuevos proyectos transformadores que ayuden a revolucionar la economía vasca. ... El director general del Grupo SPRI, Jon Ansoleaga, ha presentado una convocatoria abierta este mismo viernes, y que continuará en marcha durante el próximo año, que quiere atraer nuevas candidaturas colaborativas entre actores privados y públicos que permitan abordar los retos y necesidades que van a surgir nivel industrial en materia de innovación y sostenibilidad.

La iniciativa, que será complementaria a los 23 proyectos transformadores ya anunciados y que se sustentará con los presupuestos previstos -3.900 millones de euros durante la presente legislatura-, marcará varios requisitos para ser elegibles. Por un lado se requerirá que «estén alineados con los sectores estratégicos» que fija el propio plan de industria, según ha explicado Ansoleaga. Se refiere a aquellas iniciativas que encajen en los programas Irabazi y Hazi. El primero aborda aquellos ámbitos que en la actualidad «están traccionando nuestro PIB industrial y que intuimos van a seguir desarrollándolo durante los próximos años: componentes de automoción, máquina-herramienta o manufactura avanzada, industria de la movilidad, metalurgia, energía, etc».

Los vinculados al programa Hazi, por su parte, son los que muestran potencial a futuro, que actualmente se identifican en áreas como «la aeronáutica, la 'biohealth' o el sector salud, la IA y ciberseguridad», con el potencial de ser transversales.

Además, el director de SPRI ha añadido que será necesario que contengan «un amplio contenido tecnológico», un tema que se podrá valorar de la mano de los miembros de la red vasca de ciencia y tecnología y especialmente de los centros tecnológicos, que deberán justificar una «capacidad de tracción dentro de las cadenas de valor estratégicas», y en cuarto lugar, que se exigirá que acumulen una inversión de al menos 20 millones de euros -financiados tanto por el ámbito privado como a través de iniciativas públicas vinculadas a los programas ya existentes-, para garantizar «su alto impacto».

«Canal adicional»

Las propuestas se pueden presentar en la web de SPRI, donde además de los formularios también constan las bases del programa. El equipo de la oficina técnica evaluará su elegibilidad y trasladará la candidatura al comité estratégico que será el que definitivamente defina si resulta o no un proyecto transformador. «Estos no vienen a sustituir los programas y servicios que se desarrollan desde la SPRI o desde el departamento, sino que los complementa. Son un canal adicional», ha matizado Ansoleaga.

A preguntas de los periodistas, ha destacado que la principal ventaja para los proyectos que se sumen a esta iniciativa será «tener el acompañamiento por parte de la oficina técnica de la SPRI en la concepción y diseño de interacción con los diferentes programas de ayudas, con posibles miembros de la red de tecnología e innovación en la que veamos alguna capacidad de incorporarla». «Seremos parte del consorcio», ha resumido Ansoleaga, quien ha señalado que no pueden calcular qué volumen de interés despertará la convocatoria, si bien ya les consta que hay iniciativas planteadas para todos los sectores estratégicos planteados. «La lógica de la propia oficina técnica es que, estando desde el origen en el proyecto, busquemos una sinergia entre ciertas actividades», ha defendido.