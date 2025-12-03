El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta Sara Aagesen, el ministro Jordi Hereu y el presidente de Anfac, Josep Maria Recasens. EFE

Sánchez anuncia un plan de ayudas directas a la compra de eléctricos y pide al sector bajar los precios

El Gobierno releva a las comunidades en la entrega de subvenciones e impulsa el mayor plan del automóvil para generar 120.000 millones en 2030

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:50

«Hay que construir coches tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos para que los españoles se los puedan permitir». El presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la presentación del Plan Auto 2030, la mayor estrategia conjunta del Ejecutivo con toda la industria para poner objetivos, regulación e impulso de un sector que supone el 10% del PIB de nuestro país.

