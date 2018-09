El Gobierno suspende el impuesto a la generación para intentar bajar el precio de la luz La ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera (derecha), en el Congreso. / Efe El Ministerio Transición Ecológica también ampliará los beneficiarios del bono social y crea uno nuevo para los consumidores de gas JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:50

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa lo que considera como las dos medidas de carácter urgente que el Gobierno pondrá en marcha para aliviar el recibo de la luz. Intentará hacerlo con la suspensión de uno de los varios impuestos que hasta ahora gravan la factura, el de generación eléctrica. Este tributo, del 7%, lo abonan las compañías que producen luz diariamente, aunque posteriormente lo repercuten en el precio final que fijan en el mercado y que se traslada a los recibos de los usuarios.

Se trata de un tributo aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en plena reforma del sector, del que ahora se impondrá un tipo previsiblemente cercano al 0%. Es decir, el impuesto no se suprime, sino que se deja sin efectos prácticos, por si en el futuro hubiera que usarlo de nuevo. «Necesitamos aliviar la factura», ha indicado Ribera en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. «No pueden ser los pequeños consumidores los que más soporten estas cargas», sostiene. Por ello, la suspensión del impuesto a la generación «se reflejará inmediatamente», una vez que el consejo de ministros apruebe su tramitación. Los expertos estiman que la factura podría descender una media del 3,5% frente a las actuales.

Sin embargo, la intención de la ministra no tiene por qué ser real en la práctica. El impuesto a la generación lo pagan directamente las compañías que producen luz (nucleares, hidroeléctricas, ciclos combinados, etc.). Ahora lo dejarán de abonar. Y, teóricamente, esa suspensión debería trasladarse al mercado 'pool', aunque no tiene por qué existir una relación directa cuando pongan a disposición su electricidad a un precio concreto. Factores como el uso de energías clásicas, los precios de las materias primas o el coste de las emisiones seguirán influyendo en el recibo. Cada año, el Estado recauda unos 1.700 millones por esta figura tributaria.

La otra vía de actuación «urgente» que pondrá en marcha el departamento de Transición Ecológica será la mejora en las ayudas a los hogares más vulnerables para que puedan hacer frente al pago de sus facturas. «Estamos por encima de la media europea en pobreza energética por la falta de respuestas anteriores», ha puntualizado Teresa Ribera. El actual sistema «no es suficiente», ha explicado a los diputados. Por ello, el Ejecutivo introducirá «mejoras» en el bono social en vigor para «facilitar el acceso al mismo a la población con derecho». Es decir, se elevarán los límites de renta vigentes (18.637 euros de ingresos al año para familias de dos hijos, entre otros), al tiempo que se avanzará en la protección de familias monoparentales, a casos de apoyo a la financia y se colaborará con los servicios sociales municipales para dar mayor acceso a estos beneficios.

Bono social

Además, y como novedad, se crea un nuevo bono social para aliviar el pago en la factura de gas de hogares vulnerables. «Será una ampliación del bono de la luz con una contribución directa que permita sufragar el pago de la calefacción», ha indicado la ministra. Las actuaciones en materia de hogares vulnerables eran en las que más había hecho hincapié Ribera en los últimos días para tratar de solucionar el alza de la luz.

El círculo vicioso en el que se encuentran los precios de la electricidad alcanza este miércoles el coste máximo de todo el año, después de varias semanas consecutivas marcando cotas que no se veían desde principios de 2017, en pleno temporal invernal. Ese coste roza este miércoles roza los 76 euros/Mwh, con puntas que, en tramos como el de las 20.00 hasta las 22.00 horas, alcanzará los 80 euros/Mwh. Resulta un 5% más que en agosto y hasta un 35% más que a principios de año, según OMIE.