La nueva decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de suspender el permiso de exportar petróleo de Venezuela a Repsol y otras empresas ... ha generado una rápida reacción del Gobierno por defender los intereses de las empresas españolas.

Así se manifestó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, quien, no obstante, pidió tranquilidad. «El Gobierno va a defender siempre los intereses de Repsol y las empresas españolas. No hay que precipitarse hasta no conocer en detalle qué supone, cómo puede afectar y el margen de diálogo que todavía cabe», declaró en declaraciones en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco.