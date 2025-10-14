El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Satlantis ya tiene cuatro satélites en órbita E.C.

El Gobierno central y el vasco impulsan a Satlantis con 1,4 millones en préstamos

El Instituto Vasco de Finanzas y Cofides financian la apuesta por el desarrollo de satélites de observación terrestre

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 14 de octubre 2025, 17:49

Satlantis, la tecnológica vasca especializada en cámaras ópticas de alta resolución para satélites, ha recibido un respaldo financiero de 1,38 millones de euros por ... parte del Gobierno vasco y del Ejecutivo central. El Ejecutivo autonómico ha canalizado la ayuda a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), mientras que Moncloa lo ha hecho mediante la sociedad pública Cofides, especializada en apoyar la internacionalización empresarial. Cada organismo ha concedido un préstamo de 692.000 euros para impulsar el desarrollo de una nueva cámara infrarroja desplegable de muy alta resolución destinada a satélites de observación terrestre.

