El Gobierno central y el vasco impulsan a Satlantis con 1,4 millones en préstamos

Satlantis, la tecnológica vasca especializada en cámaras ópticas de alta resolución para satélites, ha recibido un respaldo financiero de 1,38 millones de euros por ... parte del Gobierno vasco y del Ejecutivo central. El Ejecutivo autonómico ha canalizado la ayuda a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), mientras que Moncloa lo ha hecho mediante la sociedad pública Cofides, especializada en apoyar la internacionalización empresarial. Cada organismo ha concedido un préstamo de 692.000 euros para impulsar el desarrollo de una nueva cámara infrarroja desplegable de muy alta resolución destinada a satélites de observación terrestre.

La inversión total del proyecto alcanza los 7,9 millones de euros. El consejero delegado de Satlantis, Juan Tomás Hernani, explica que la compañía trabaja para que en un plazo inferior a 18 meses despegue la mayor cámara de resolución térmica en el mercado de satélites medianos. A nivel técnico, se trata de un sistema desplegable que permitirá captar imágenes de la superficie terrestre con una precisión hasta ahora reservada a satélites de gran tamaño y mucho mayor coste. Esta innovación abre la puerta a misiones más asequibles y versátiles, capaces de monitorizar fenómenos relacionados con el cambio climático, la agricultura de precisión o la gestión de recursos energéticos.

La directora general del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar, subraya que esta línea de financiación se enmarca en el Plan de Inversiones Euskadi Eraldatuz 2030, «destinado a acelerar el crecimiento del tejido empresarial vasco y la creación de nueva industria con base tecnológica». Se trata de una estrategia que busca articular redes público-privadas para movilizar hasta 4.000 millones de euros en proyectos con vocación internacional y capacidad de dar un salto competitivo en los próximos años. Un objetivo prioritario para el Gobierno vasco ante un entorno cada vez más convulso por los aranceles de Trump, la ralentización europea y la emergencia imparable de China.

Cuatro satélites en órbita

Con cuatro satélites ya en órbita, Satlantis se ha consolidado como uno de los actores de referencia en el sector de la óptica espacial. La compañía cuenta con un equipo de 200 profesionales, en su mayoría ingenieros. Su sede central en Bilbao se complementa con filiales en Reino Unido, Estados Unidos y Francia, lo que le permite mantener una red operativa en mercados estratégicos y reforzar su acceso a proyectos internacionales.