El País Vasco será la única comunidad con la factura electrónica obligatoria en 2026 Moncloa da un respiro a pymes y autónomos al aplazar un año la llegada de Verifactu, el TicketBai de los territorios del régimen común

Félix Montero Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:11 | Actualizado 00:56h.

El Ministerio de Hacienda ha retrasado un año la entrada en vigor de Verifactu, el sistema estatal de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria. La medida se enmarca en el paquete de iniciativas con el que el Gobierno central trata de corregir algunos de los «incumplimientos» de anteriores acuerdos con Junts, en un intento por recomponer la relación con la formación liderada por Carles Puigdemont, ahora rota. El aplazamiento llega, además, en un contexto de creciente malestar entre pymes y autónomos por el aumento de obligaciones administrativas. El pasado domingo miles de trabajadores por cuenta propia se manifestaron en distintas ciudades de España para reclamar una reducción de la carga burocrática y una mayor simplificación de los trámites fiscales.

La ampliación del calendario supone, en la práctica, que la integración de este sistema en los negocios no será obligatoria hasta 2027. Las empresas que tributan el Impuesto de Sociedades deberán adaptarse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de ese mismo año. Esta realidad contrasta, sin embargo, con la situación de Euskadi, donde las tres haciendas forales ya tienen implantado su propio sistema de factura electrónica a través de TicketBai. La vasca es, de hecho, la única comunidad en la que el sistema estará plenamente en vigor el próximo año, ya que en Navarra -el otro territorio foral- la normativa todavía se está desarrollando y su implantación será progresiva.

La ambición de Verifactu, por el momento, es menor a la del sistema vasco, que aspira a controlar en tiempo real todas las transacciones económicas que se realizan en los tres territorios históricos. Mientras que el modelo estatal permite a las empresas optar por no enviar las facturas de forma inmediata a la Agencia Tributaria -siempre que el software garantice la integridad de los registros y su disponibilidad cuando la Administración lo requiera-, TicketBai obliga a remitir de forma urgente cada operación.

La vocación de ambos sistemas es reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Un objetivo en el que el consumidor final adquiere un papel clave, ya que tanto TicketBai como Verifactu incorporan a la factura un código QR que permite comprobar su validez y verificar que la operación ha sido comunicada a la Administración tributaria. En el caso del sistema estatal, cuando el negocio opta por la modalidad sin envío inmediato de los datos, el sistema mantiene la lógica de verificación y el escaneo sirve para dejar constancia de la emisión de la factura.

Última ventana en Bizkaia

La decisión del Gobierno central de aplazar la entrada en vigor de la factura electrónica no es, en ningún caso, una novedad. Bizkaia recorrió este camino antes. Aunque la previsión inicial de la Administración vizcaína era que todos los pagadores se incorporaran al sistema el 1 de enero de 2024, decidió flexibilizar la adhesión y hacerlo de una forma más escalonada, empezando por aquellos que tienen más facilidades, ya que constató que algunas pymes y otros autónomos no estaban preparados. Ese despliegue escalonado culminará el próximo 1 de enero, cuando deberán incorporarse las entidades sin ánimo de lucro y las personas físicas y jurídicas de menor tamaño que operan en sectores como agricultura, ganadería y pesca, educación y actividades culturales. Con ello, Bizkaia culminará el proceso de integración de Batuz -el sistema que integra TicketBai- y se sumará a Álava y Gipuzkoa, donde no hubo retrasos y la factura electrónica opera desde hace dos años.