El Gobierno central invertirá 340 millones en modernizar los puertos de Bilbao y Pasaia

Los puertos vascos de titularidad estatal recibirán 340 millones de euros de inversión en los próximos cinco años, según el plan presentado este jueves por ... el Gobierno central. Más de la mitad de esta cantidad –183 millones– se destinará a la mejora de infraestructuras e instalaciones, con el objetivo de «responder a las necesidades de la demanda y a los retos del futuro» en un momento en que el transporte marítimo y la logística afrontan una profunda transformación vinculada a la sostenibilidad y la digitalización.

El 80% de la inversión –unos 273 millones de euros– se concentrará en la infraestructura vizcaína, el gran puerto del norte peninsular. El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, destaca en una nota de prensa que buena parte de estos fondos se destinarán a la construcción de la segunda fase del espigón central, una actuación que permitirá ganar 31,2 hectáreas de superficie portuaria y más de mil metros lineales de nuevos muelles de atraque. Esta ampliación servirá para aumentar su capacidad operativa y atraer tráficos de mayor volumen.

La inversión también servirá para impulsar la electrificación de varios muelles, incluido el de cruceros, mediante la instalación del sistema OPS ('Onshore Power Supply'). Este sistema permite que los buques atracados se conecten directamente a la red eléctrica del puerto, de modo que pueden apagar sus motores auxiliares mientras permanecen amarrados. Con ello se reduce de forma notable el ruido, las vibraciones y las emisiones contaminantes que suelen generarse durante las operaciones portuarias.