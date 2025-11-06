El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del Puerto de Bilbao E.C.

El Gobierno central invertirá 340 millones en modernizar los puertos de Bilbao y Pasaia

La infraestructura vizcaína recibirá el 80% de la financiación, que destinará a la construcción del sistema de electrificación en los muelles

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Los puertos vascos de titularidad estatal recibirán 340 millones de euros de inversión en los próximos cinco años, según el plan presentado este jueves por ... el Gobierno central. Más de la mitad de esta cantidad –183 millones– se destinará a la mejora de infraestructuras e instalaciones, con el objetivo de «responder a las necesidades de la demanda y a los retos del futuro» en un momento en que el transporte marítimo y la logística afrontan una profunda transformación vinculada a la sostenibilidad y la digitalización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  8. 8

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  9. 9

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  10. 10

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno central invertirá 340 millones en modernizar los puertos de Bilbao y Pasaia

El Gobierno central invertirá 340 millones en modernizar los puertos de Bilbao y Pasaia