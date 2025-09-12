El Gobierno aumenta un 62% la inversión en redes con 13.590 millones de euros hasta 2030

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros. Esto supondrá un desembolso de un 62% superior al periodo anterior. España tiene un problema a la hora de querer casar oferta y demanda. No hay redes eléctricas suficientes, tal y como ha puesto de manifesto el mapa de capacidad que han publicado esta semana las eléctricas. Y en este contexto, el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco para avanzar en una red más moderna y consolidar la electrificación como «oportunidad país». El objetivo es anticipar el despligue de esas redes eléctricas, impulsar proyectos de descarbonizacion, modernización de la economía y reforzar la competitividad. «Que esa factura competitiva sea un motor de impulso en España», destacó la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen en la presentación de la propuesta.

La iniciativa se compone de dos grandes paquetes: el proyecto de real decreto de niveles de inversión, que se someterá a audiencia pública desde hoy hasta el 6 de octubre y las líneas de la planificación horizonte 2030. El contenido del real decreto aglutina cinco ejes: anticipación de las inversiones para facilitar la electricación, orientación de las inversiones para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras, transparencia y participación, modernización de la red y precios de la energía competitivos.

«Somos conscientes de lo estratégico de las redes eléctricas. Por eso hemos desplegado numerosos instrumentos muy innovadores. Gran parte del trabajo ha sido optimizar el uso de las redes y asegurar que los proyectos que se conectan a la red eran reales y solventes», ha explicado Aagesen.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre 2020 y 2024 se han concedido 43GW de nueva demanda en las redes de transporte y distribución en nuestro país: más de 12 GW en centros de datos , más de 11 en proyectos industriales, más de 6 en tratamiento urbanístico, más de 4,6 en almacenamiento, más de 3 en hidrógeno y más de 2,3 en infraestructuras de recarga, entre otras actuaciones. «Esto es atractivo, eso son inversiones», ha subrayado Aagesen.

Para anticiparse a las necesidades y facilitar la inversión, el Gobierno propone un incremento excepcional hasta el año 2030 del límite de inversión de un 62% respecto a los límites vigentes En concreto, un aumento 7.700 millones de euros en distribución y 3.600 millones en transporte. Y con el objetivo de mejorar la seguridad de la red, la propuesta recoge un incremento del 10% en control de tensión, mejora de trazabilidad y observabilidad de las inversiones.