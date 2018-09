Globe Testing o el arte de sacar faltas Eneritz Zubizarreta, en el centro de la imagen, junto a parte del equipo de la firma tecnológica Globe Testing. / Jesús Andrade La 'startup' vitoriana simula todos los posibles comportamientos de los usuarios y monitoriza la respuesta de los sistemas informáticos IRATXE BERNAL Domingo, 30 septiembre 2018, 00:41

¿Hay algo peor que tener un compañero que se pase el día sacando faltas? Sí, hay algo mucho peor. No tener ninguno que lo haga. No tener a nadie que se dé cuenta de que vamos mal y nos detenga a tiempo, y evite que malgastemos recursos o decepcionemos al cliente. En muchas empresas hay departamentos expresamente dedicados a velar por la calidad del producto final pero el control de todos los procesos intermedios es a veces inabarcable y es ahí donde acuden firmas como Globe Testing, que se dedican justo a eso, a buscar el fallo.

Lo suyo concretamente son las pruebas de software. Ellos son quienes cogen el testigo de los desarrolladores informáticos para comprobar que el usuario final –y normal–, ese que entra en Internet para hacer una gestión puntual, puede efectivamente sacar su tarjeta de embarque o encargar la compra de la semana sin mayor problema. Ese que no sabe nada de códigos fuente, 'scripts' o 'snippets', pero que sin embargo cada día depende más del software. Pensemos, por ejemplo, en toda la tecnología que hay tras un 'smartphone' o un coche, en la cantidad de pequeñas instrucciones con que hay que cargar sus sistemas informáticos para que todo funcione. «Un vehículo de gama media contiene alrededor de diez millones de líneas de código», señala Eneritz Zubizarreta, cofundadora junto a José Aracil y Álvaro del Ser de esta 'startup' con sede en el parque tecnológico de Miñano y oficinas en Madrid y Barcelona.

Globe Testing Empresa Servicios informáticos para pruebas de software y monitorización de sistemas 18.000 euros aportados por los socios junto a un primer inversor fue el capital inicial de la compañía 472.117 euros fue la facturación de la 'startup' durante 2017 200.000 euros necesitan para innovar en el desarrollo de soluciones, ampliar la plantilla y captar clientes

El papel de Globe Testing básicamente es poner esos desarrollos a prueba, «asegurarnos de que la aplicación hace lo que el usuario espera que haga», como resume Zubizarreta, quien para explicar la complejidad y variedad de algunas de esas comprobaciones propone que nos vayamos de compras. Todos a la misma tienda, a una de Inditex o Bimba y Lola, por ejemplo, que son firmas para las que trabajan.

Para empezar, entraremos a la web o la aplicación desde diferentes dispositivos (ordenador, móvil, tablet…) empleando, además, distintos navegadores. A estas variables, que ya pueden dar problemas en algunas páginas, hay que sumar después el factor humano. Porque cada quién se mueve por la tienda a su aire. Incluso cuando compramos lo mismo. Unos ponen en la cesta el producto escogido después de haber ojeado todo lo que les interesa; otros van añadiendo prendas que les gustan y es al final cuando deciden con qué se quedan y qué descartan; algunos ponen a prueba los filtros de búsqueda seleccionando tallas, colores o marcas en todas las combinaciones posibles y algunas imposibles, y hay quien ya ha empezado a dar los datos bancarios cuando se da cuenta de que tiene que volver atrás y cambiar la dirección de entrega. Pero, independientemente de todo eso, esperamos que el proceso de pago se realice a la primera. En cuanto demos un clic.

Las claves Cada usuario, un mundo La empresa se asegura de que «la aplicación haga lo que los usuarios esperan» aunque estos la empleen de distintas formas Ensayo general La firma también puede realizar simulaciones para adelantar la respuesta del sistema en días con picos de actividad

«Lo que hacemos es formular absolutamente todas las combinaciones de uso posibles y detectar en qué procesos hay errores. A veces, el fallo se da porque hay algo mal implementado, y otras, porque el usuario no se comporta como el desarrollador espera que lo haga. Es curioso, pero en cierta medida nos pasa a todos en nuestros respectivos trabajos. Llega un momento que tienes un conocimiento tan complejo de lo que haces que no se te ocurre que los pasos que das para realizar una determinada tarea, esos que a ti te parecen tan naturales, pueden no serlo para otros. Los usuarios de una web pueden no encontrar una funcionalidad sencillamente porque no la buscan como lo haría un desarrollador», resume Zubizarreta.

'Black friday'

Otras veces se trata de evitar el error a futuro y hacer pruebas de rendimiento para asegurarse de que, por ejemplo, en plena fiebre del 'black friday' no se bloquee la web. «En estos casos lo que hacemos es simular la entrada en la página de miles de usuarios a un mismo tiempo y monitorizar cómo y en qué tiempo responde cada funcionalidad. Digamos que es un ensayo general que permite a las empresas solucionar de antemano problemas que no se apreciarían un día de actividad normal», resume la cofundadora de esta firma que acudirá los días 16 y 17 a B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España.